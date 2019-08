‘Hirving Lozano tekent bij Napoli contract van zestig pagina‘s’

Hirving Lozano is hard op weg naar Napoli. Diverse binnen- en buitenlandse media meldden maandagavod dat de transfer bijna in kannen en kruiken is. Dinsdag publiceert La Repubblica een aantal details over de complexe deal van Napoli met Lozano en PSV. De Italiaanse topclub betaalt de transfersom in twee jaar, terwijl het contract van Chucky uit zestig pagina’s bestaat.

Het lijkt een kwestie van tijd voordat Lozano zich speler van Napoli mag noemen. Volgens Italiaanse media heeft hij zondagavond tegen ADO Den Haag zijn laatste wedstrijd in Eindhovense dienst gespeeld. Volgens La Repubblica zijn beide clubs het eens geworden over een transfersom van 42 miljoen euro, die in twee jaar tijd in termijnen wordt betaald.

Eerder zouden de portretrechten van Lozano een struikelblok hebben gevormd bij de onderhandelingen. Een contract bestaande uit liefst zestig pagina's zorgt ervoor dat er alsnog een persoonlijk akkoord is bereikt met de club uit Napels. Het salaris van de 24-jarige aanvaller komt volgens Il Mattino in Italië neer op 4,5 miljoen euro per jaar.

Met een transfersom van 42 miljoen euro wordt Lozano de duurste uitgaande transfer van PSV aller tijden. Toch zal de Nederlandse topclub niet het volledige bedrag overhouden. Naar verluidt gaat twintig procent van de transfersom naar CF Pachuca, de vorige club van Lozano. Bovendien stopt zaakwaarnemer Mino Raiola ook nog een percentage van de transfersom in zijn zak.