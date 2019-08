Bayern München bevestigt komst Perisic en bedingt optie tot koop

Ivan Perisic is officieel speler van Bayern München. Nadat de Kroatische buitenspeler maandag met succes de medische keuring wist te doorstaan, is hij dinsdagochtend door de Duitse grootmacht gepresenteerd. Hij komt op huurbasis over van Internazionale en volgens diverse media ontvangen de Italianen een huursom van vijf miljoen euro. In de deal is een optie tot koop opgenomen, zo meldt Bayern. Naar verluidt wil Inter hem over een jaar voor twintig miljoen euro afstaan.

Bayern was op zoek naar een nieuwe buitenspeler, daar Franck Ribéry en Arjen Robben de Allianz Arena hebben verlaten. Leroy Sané was nadrukkelijk in beeld, maar Manchester City hield vast aan een hoge vraagprijs en bovendien raakte de buitenspeler zwaar geblesseerd. Maandag werd Perisic door BILD al gezien in een ziekenhuis in München, waarna trainer Niko Kovac zijn komst maandagavond bevestigde na de bekerwedstrijd tegen Energie Cottbus (1-3 winst).

“Ik ben heel blij om terug te zijn in Duitsland”, reageert de ex-aanvaller van Borussia Dortmund en VfL Wolfsburg. FC Bayern is een van de grootste clubs in Europa. We gaan vol in de aanval. Niet alleen in de Bundesliga en DFB Pokal, maar ook in de Champions League”, aldus de ambiteuze ex-aanvaller van onder meer Internazionale en Club Brugge.

Perisic heeft voor een seizoen getekend bij Bayern München. “Ivan kan ons helpen met zijn ervaring op internationaal topniveau”, reageert sportief directeur Hasan Salihamidzic op de clubwebsite. “Hij heeft een goede techniek en is flexibel inzetbaar in de aanval. Ik ben ervan overtuigd dat Ivan zich snel op zijn gemak zal voelen, aangezien hij de Bundesliga en onze trainer al goed kent.”