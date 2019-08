‘Tegen Chelsea werd duidelijk dat Pogba met zijn hoofd niet bij United zit’

Paul Pogba zit volgens Paul Ince met zijn hoofd niet volledig bij Manchester United. De oud-speler van onder meer United en Liverpool denkt dat de Franse middenvelder nog altijd op een vertrek naar Real Madrid uit is. Pogba gaf eerder deze zomer aan dat hij open stond voor een nieuw avontuur en de link met de Koninklijke was snel gelegd. Nu de Engelse transfermarkt gesloten is, lijkt een vertrek ondenkbaar. Ince dacht aan het spel van Pogba afgelopen zondag tegen Chelsea (4-0 winst) te zien dat hij nog met een transfer bezig is.

Ondanks de transferperikelen startte Pogba zondag op Old Trafford gewoon in de basis in de competitiewedstrijd tegen Chelsea. “Voor de wedstrijd was ik bezorgd over de manier waarop de fans zouden reageren op Pogba”, vertelt de voormalig middenvelder in gesprek met Paddy Power. “Doordat hij had aangegeven weg te willen, was ik benieuwd naar de reactie van de supporters. Maar hij is de fans iets verschuldigd, want hij werd goed ontvangen. Hij was misschien wel wat sceptisch over wat voor ontvangst hij zou krijgen. Maar complimenten aan de supporters, want het zal voor hen niet gemakkelijk zijn geweest gezien zijn gedrag. Het had een impact kunnen hebben op de manier waarop het team speelde, als er een negatieve sfeer rond Poga had gehangen.”

Pogba speelde een belangrijke rol bij de doelpunten van Marcus Rashford en Daniel James, maar desondanks was Ince niet overtuigd van het spel van de middenvelder. “Door zijn manier van spelen tegen Chelsea was het duidelijk dat hij met zijn hart niet volledig bij Manchester United is”, aldus Ince. “Zijn concentratie was niet altijd zoals het hoort te zijn. Misschien zit hij met zijn hoofd nog bij een transfer. Buiten het veld zegt hij de juiste dingen, maar ik vraag me af of hij dat doet met oog op een vertrek. Tot de transfermarkt sluit in Spanje en Italië is niemand ervan overtuigd dat hij blijft.”

“Als hij niet naar Real Madrid gaat, vraag ik me af hoe hij zich gaat gedragen. Het zou voor United zwaar zijn als hij vertrekt, ook omdat er geen vervanger meer kan worden aangetrokken”, gaat Ince verder, doelens op de gesloten transfermarkt in Engeland. “Ze hebben niemand in de selectie die kan wat hij doet. Zijn houding was zondag al wat beter, maar dat moet ook zo blijven, zeker als hij zijn transfer niet krijgt. Hij zet zichzelf momenteel in de etalage en het is duidelijk dat hij naar Real Madrid wil. Daarom denk ik dat hij op zijn best zal zijn tot de transfermarkt sluit. Het wordt interessant om te zien wat er daarna gebeurt.”