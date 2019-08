‘Transfersommen van Van Dijk en Maguire zijn niet meer te vergelijken’

Jonny Evans is ervan overtuigd dat Manchester United er goed aan heeft gedaan om Harry Maguire in huis te halen. Eerstgenoemde speelde bij Leicester City samen met de speler die zich inmiddels de duurste verdediger ter wereld mag noemen. Evans denkt dat Maguire in staat is om het succes van Virgil van Dijk minimaal te evenaren.

Van Dijk baarde opzien toen hij voor circa 85 miljoen euro de overstap maakte van Southampton naar Liverpool. Er werd met verbazing gereageerd op het hoge prijskaartje van de Nederlander, maar door zijn spel en successen van the Reds zijn de fans maar al te blij dat Van Dijk op Anfield speelt. Manchester United betaalde 87 miljoen euro voor Maguire en Evans denkt dat de Engels international op Old Trafford dezelfde impact kan hebben als Van Dijk bij zijn club.

Van Dijk won vorig seizoen de Champions League en werd in Engeland gekozen tot PFA Player of the Year. “Als je kijkt naar hun spel, dan zijn er gelijkenissen zichtbaar”, aldus Evans in gesprek met Sky Sports. “Ze zijn allebei goed aan de bal en Harry heeft een explosiviteit die veel mensen niet zien. Hij is sterk en goed in de lucht. Iedereen zal de transfersommen gaan vergelijken, maar vandaag de dag is dat eigenlijk niet meer te doen. We zijn allemaal mensen en het is vreemd dat we verhandeld worden voor geld.”

“Op de transfermarkt gaat het alleen maar over vraag en aanbod. De prijzen kunnen ieder moment stijgen of dalen”, vervolgt de 31-jarige Evans, die nog altijd het shirt van the Foxes draagt. “Het belangrijkste voor Maguire is dat hij beoordeeld gaat worden op zijn manier van spelen. Ik maak me daar overigens geen zorgen om. Hij is gemaakt voor Manchester United en het is een prachtige transfer voor hem. Hij is de speler die de club nodig had. Zijn tijd daar wordt een succes."