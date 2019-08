Ronaldo: ‘Door met hem samen te werken ben ik hem gaan bewonderen’

Cristiano Ronaldo werkte bij Real Madrid tussen 2016 en 2018 samen met Zinédine Zidane bij Real Madrid. Onder leiding van de Fransman won de Koninklijke in die periode driemaal de Champions League. In gesprek met DAZN laat Ronaldo, die Real Madrid een jaar geleden verruilde voor Juventus, zich uitermate lovend uit over Zidane.

“Het zelfvertrouwen van een speler komt niet alleen uit zichzelf, maar ook van medespelers en de trainer. Je moet het gevoel hebben dat je een belangrijk onderdeel van de groep bent en Zidane gaf me het idee dat ik speciaal was. Hij heeft me heel veel geholpen. Ik had al heel veel respect voor hem, maar door met hem samen te werken ben ik hem gaan bewonderen”, zo steekt Ronaldo de loftrompet over Zidane.

De 47-jarige Fransman verliet Real Madrid een jaar geleden, maar keerde halverwege het afgelopen seizoen terug als trainer nadat Julen Lopetegui en Santiago Solari de Koninklijke niet aan het voetballen hadden gekregen. “Hoe hij praat, hoe hij het team leidt en hoe hij mij behandelde: zo is hij als persoon. Hij zei altijd tegen mij: ‘Cris, relax en speel gewoon je wedstrijd, jij bent de speler die het verschil gaat maken’.”

“Hij was altijd eerlijk en dat is de reden waarom ik altijd een hele goede band met hem heb gehad”, besluit Ronaldo. De Portugese aanvaller maakte een jaar geleden de overstap van Real Madrid naar Juventus. Voorlopig kwam Ronaldo in dienst van la Vecchia Signora tot 28 doelpunten en 10 assists. Afgelopen seizoen legde hij met Juventus beslag op de Italiaanse landstitel en de Supercoppa.