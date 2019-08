‘Barcelona en PSG praten voor het eerst over transfer van 200 miljoen’

Barcelona en Paris Saint-Germain zitten dinsdag voor het eerst om de tafel om over een transfer van Neymar te praten, zo weet RAC1 te melden. Er wordt al weken het nodige gezegd en geschreven over de sensationele terugkeer van de Braziliaanse aanvaller, maar nu lijkt het echt concreet te worden. Les Parisiens hebben al laten weten dat men bereid is om mee te werken aan een transfer, mits het juiste bedrag op tafel komt.

André Cury arriveert dinsdag namens Barcelona in Parijs voor de onderhandelingen. Barcelona-president Josep Maria Bartomeu heeft de onderhandelingen met PSG uitbesteed aan de afgezant van de Catalanen in Brazilië, die warme banden onderhoudt met Pini Zahavi. De Israëlische zaakwaarnemer houdt Cury op de hoogte van de laatste bewegingen rond Neymar, van wie de kampioen van Frankrijk afscheid wil nemen als het juiste bedrag op tafel komt.

PSG zou naar verluidt een bedrag van tweehonderd miljoen euro verlangen voor Neymar, terwijl er ook wordt gesuggereerd dat de Franse topclub graag spelers de omgekeerde weg wil zien bewandelen. Ivan Rakitic, Philippe Coutinho en Ousmane Dembélé werden reeds genoemd als mogelijke ruilmiddelen. Overigens is ook Real Madrid nog altijd nadrukkelijk in de markt voor Neymar, die in de Spaanse hoofdstad aanzienlijk meer kan gaan verdienen. De voorkeur van Neymar gaat volgens Le Parisien echter uit naar Barcelona.

Barcelona is naar verluidt bereid om Neymar hetzelfde contract te bieden als voor zijn vertrek, al betekent het dat hij genoegen moet nemen met een behoorlijke salarisverlaging ten opzichte van zijn loon bij PSG. Er lijkt voor de Braziliaan in ieder geval geen weg meer terug te zijn naar Parijs. In de eerste competitiewedstrijd tegen Nîmes (3-0 winst) ontbrak Neymar vanwege de transferperikelen, tot ongenoegen van de fans van PSG. Zij lieten hem weten dat hij kan ‘oprotten’.