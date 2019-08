‘Zelfs een voorstel van 215.000 euro per week heeft geen kans van slagen’

De kans is groot dat Christian Eriksen over een jaar transfervrij de gelederen van Tottenham Hotspur zal verlaten. In navolging van Italiaanse media, die maandagavond schreven dat Juventus de spelmaker over een jaar transfervrij wil aantrekken, verzekeren de kranten in Engeland dinsdag dat de pogingen van Tottenham om de Deens international een nieuw contract te laten ondertekenen weinig kans van slagen zullen hebben.

Tottenham is naar verluidt bereid om het huidige salaris van Eriksen flink te verhogen, indien hij zijn aflopende contract verlengt. Nu staat de Deens international voor 85.000 euro per week op de loonlijst van de Londenaren, maar onder de nieuwe voorwaarden kan hij liefst 215.000 euro per zeven dagen opstrijken. “Zelfs een dergelijk voorstel heeft geen kans van slagen”, zo schrijven de kranten in Engeland eensluidend.

Voor Eriksen is geld geen doorslaggevende factor als het over zijn toekomst gaat. De voormalig speler van Ajax wordt in februari 28 jaar en acht de tijd rijp om een nieuwe uitdaging aan te gaan. Dat hij over minder dan een jaar transfervrij is, vergroot zijn kansen op een aanbieding van buitenlandse topclubs. Juventus zou bijzonder geïnteresseerd zijn, maar ook Real Madrid houdt de situatie in de gaten.

Real Madrid toonde eerder deze zomer al concrete interesse in Eriksen, maar Tottenham verlangt liefst 110 miljoen euro voor de Deen. Het valt niet uit te sluiten dat de Londenaren de vraagprijs laten zakken als duidelijk wordt dat Eriksen daadwerkelijk niet de intentie heeft om bij te tekenen. Spaanse media zien de Deen als een alternatief voor Donny van de Beek, die nog geen zekerheid heeft over een transfer naar het Santiago Bernabéu en qua naam voorrang moet verlenen aan de Deen.

Eriksen zou hooguit bereid zijn om een nieuw contract met Tottenham te ondertekenen als enkele clausules zouden garanderen dat hij tegen een van tevoren vastgestelde prijs naar bepaalde clubs mag vertrekken. Voorzitter Daniel Levy, die bekend staat als een lastige onderhandelingspartner, zou daar weinig voor voelen en sluit niet dat hij de spelmaker alsnog vóór 2 september verkoopt, ook al mag men dan geen vervanger meer aantrekken.

Eriksen ging medio 2013 voor ruim twaalf miljoen euro van Ajax naar Tottenham Hotspur. Sindsdien was de middenvelder bij liefst 152 doelpunten in 278 officiële duels betrokken: 86 assists en 66 doelpunten. Afgelopen weekeinde had hij als invaller een belangrijk aandeel in de 3-1 overwinning in de seizoensouverture tegen Aston Villa.