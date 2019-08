Bony duikt nog geen vijf jaar na transfer van 32,3 miljoen op in League Two

Wilfried Bony zit na zijn vertrek bij Swansea City momenteel zonder club. De Ivoriaanse spits traint om die reden voorlopig met Newport County, dat uitkomt in de League Two, mee om zijn conditie op peil te houden. Manager Michael Flynn laat via Twitter weten dat hij het ‘geweldig’ vindt om de dertigjarige Bony voorlopig op zijn training te hebben.

Swansea verhuurde Bony het afgelopen halfjaar aan Al Arabi. In Qatar kwam de spits tot vijf doelpunten in zeven wedstrijden, maar desondanks kreeg zijn verblijf in het Midden-Oosten voorlopig geen vervolg. The Swans besloten zijn aflopende contract niet meer te verlengen, waardoor Bony op zoek kon naar een nieuwe club. De spits speelde vorige maand de Afrika Cup, waar hij met Ivoorkust in de kwartfinale na het nemen van strafschoppen geëlimineerd werd door Algerije.

Nu verloopt de zoektocht naar een nieuwe club bijzonder moeizaam, waardoor Bony voorlopig besloten heeft zijn conditie op peil te houden bij Newport County. Het gezin van de spits woont nog steeds in Wales en zijn zoon speelt in de jeugdopleiding van Swansea. “Geweldig om Wilfried Bony op de training te hebben. Zijn professionaliteit is excellent, de jongens zullen er heel veel van leren”, laat Flynn, manager van de nummer vijftien van de League Two, weten. Bony heeft tevens een personal trainer meegenomen, om zo fit mogelijk te worden.

In januari 2015 telde Manchester City nog 32,3 miljoen euro neer om Bony over te nemen van Swansea. The Swans hadden anderhalf jaar eerder zestien miljoen naar Vitesse overgemaakt voor de Ivoriaan, die voor die tijd verder uitkwam voor Sparta Praag en Issia Wazi FC. Het dienstverband van Bony bij Manchester City werd geen doorslaand succes en na een huurperiode bij Stoke City haalde Swansea hem terug naar Wales. Na de degradatie uit de Premier League raakte hij overbodig, waardoor de spits afgelopen halfjaar op huurbasis in Qatar kon spenderen.