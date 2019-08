De Telegraaf publiceert plannen PSV: ‘AZ zal gaan cent minder willen vangen’

Zodra de transfer van Hirving Lozano naar Napoli definitief rond is, meldt PSV zich weer nadrukkelijk op de transfermarkt, zo verwacht De Telegraaf. Het dagblad meldt dinsdag dat het vizier van de Eindhovense club vooral op het buitenland zal worden gericht, daar ‘verschillende opties al elders onderdak hebben gevonden’. PSV is van plan om de inkomsten uit de transfer van de Mexicaan zorgvuldig te besteden.

PSV kan immers voorlopig vanwege divers blessureleed niet over Sam Lammers en Gastón Pereiro beschikken en het valt ook niet uit te sluiten dat Steven Bergwijn deze maand alsnog uit Eindhoven vertrekt. Mark van Bommel beschikte voorheen over veel aanvallende opties, maar de spoeling is inmiddels dun. Cody Gakpo schuift een plekje door richting de beoogde basis en Mohammed Ihattaren en Zakaria Aboukhlal zijn de enige alternatieven.

De Telegraaf wijst erop dat Steven Berghuis zijn toekomst inmiddels aan Feyenoord heeft verbonden en insinueert dat AZ de hoofdprijs voor Calvin Stengs zal vragen. “De Alkmaarders hebben net Guus Til voor achttien miljoen euro verkocht aan Spartak Moskou en het is ondenkbaar dat zij ook maar een cent minder (eerder veel meer) willen ontvangen voor de potentiële international.”

Het dagblad stelt dat het onwaarschijnlijk lijkt dat PSV bedragen richting de twintig miljoen euro zal betalen. “De kans is groot dat PSV zich op in het buitenland actieve spelers richt om de selectie aanvallend weer op volle oorlogssterkte te brengen.” Lozano wordt voor PSV de duurste uitgaande transfer aller tijden, nadat Memphis Depay in 2015 voor 34 miljoen euro aan Manchester United werd verkocht. De Eindhovenaren houden lang niet het volledige transferbedrag, dat dus rond de veertig miljoen euro ligt, over: een deel vloeit af naar Lozano's voormalige club CF Pachuca, terwijl ook de speler zelf en Raiola meedelen. Desalniettemin houdt PSV 'een forse miljoenenwinst' over aan de aanvaller.