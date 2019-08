PSV wil Bergwijn met ‘vorstelijke aanbieding’ langer binden

PSV wil Steven Bergwijn dolgraag langer aan zich binden. Het Eindhovens Dagblad weet in de nacht van maandag op dinsdag te melden dat de club de talentvolle aanvaller met een 'vorstelijke aanbieding' langer wil behouden. Het huidige contract van Bergwijn bij PSV loopt nog door tot de zomer van 2022.

De aanbieding van PSV kan beschouwd worden als een antwoord op de vele transfergeruchten rondom Bergwijn. De international van het Nederlands elftal wordt al nagenoeg de gehele zomer in verband gebracht met een vertrek uit Eindhoven, maar PSV is vastberaden hem te behouden. 'PSV wil Bergwijn dolgraag behouden omdat hij een cruciale bijdrage kan vervullen bij de doelstelling om mee te doen om de titel en ver te komen in de Europa League', zo klinkt het.

Volgens het Eindhovens Dagblad gaat Hirving Lozano PSV deze zomer vrijwel zeker verlaten voor een avontuur bij Napoli, maar Bergwijn moet hoe dan ook nog minimaal één jaar blijven. De 21-jarige creatieveling wordt gezien als 'een van de drijvende krachten voor komend seizoen' en kan zijn contract opnieuw verlengen: in augustus 2018 tekende hij al een nieuwe verbintenis.

Met een nieuw contract hoopt PSV Bergwijn onder meer uit handen van Sevilla te houden, al wist Estadio Deportivo maandagavond al te melden dat de club uit Andalusië niet langer geïnteresseerd is. De vraagprijs van PSV van minstens veertig miljoen euro voor Bergwijn zou Sevilla namelijk te gortig zijn. Die club heeft zijn vizier inmiddels gericht op Rony Lopes van AS Monaco.