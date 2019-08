‘Bergwijn heeft één bewonderaar minder door starre houding PSV’

Sevilla geeft zich definitief gewonnen in de strijd om de handtekening van Steven Bergwijn, zo verzekert Estadio Deportivo maandagavond. De club uit Andalusië meldde zich naar verluidt liefst driemaal bij PSV met een bod op de aanvaller, maar heeft nu moeten erkennen dat Bergwijn financieel niet haalbaar is. Sevilla zal het vizier nu richten op Rony Lopes van AS Monaco.

Bergwijn geldt al geruime tijd als de favoriet van Sevilla's technisch directeur Monchi. Estadio Deportivo stelt dat de werkgever van onder meer Luuk de Jong in totaal liefst driemaal een bod heeft uitgebracht op de international van het Nederlands elftal, maar de vraagprijs van PSV van ruim veertig miljoen euro blijkt toch niet op te hoesten.

Sevilla zou in totaal een vaste transfersom van dertig miljoen euro overhebben voor Bergwijn en was bereid om vier miljoen euro aan bonussen toe te voegen aan de deal. PSV wilde daar echter niets van weten en aasde naar verluidt op een transfersom van veertig miljoen euro, exclusief bonussen. Sevilla berust in de houding van de Eindhovenaren en schakelt nu over naar Lopes.

De Portugese middenvelder annex aanvaller staat nu in Frankrijk onder contract bij AS Monaco, maar gaat naar verwachting spoedig voor ongeveer twintig miljoen euro de overstap naar Sevilla maken. Wissam Ben Yedder zal voor een bedrag van veertig miljoen euro de omgekeerde weg bewandelen.