Perez acht uitnodiging voor Oranje te vroeg: ‘Hij voetbalt bij een subtopper’

Kenneth Perez heeft zich lovend uitgesproken over Myron Boadu. De analist van FOX Sports vindt dat AZ met de achttienjarige Boadu een erg getalenteerde spits in huis heeft, maar vindt het nog te vroeg om hem op te roepen voor het Nederlands elftal. "Dat is een zeer, zeer talentvolle jongen, dat vond ik ook vorig jaar voor zijn blessure al", aldus Perez in het programma Voetbalpraat.

Aan Oranje denkt de oud-voetballer nog niet. "Ik zou het wel heel vroeg vinden, omdat hij 'maar' bij een subtopper voetbalt", zegt Perez. "Ik vind dat voor het niveau dat het Nederlands elftal nu heeft, je minimaal bij de top drie of top twee moet spelen, of in het buitenland, om in aanmerking te komen. Ik zou echt wachten met Boadu. Laat hem eerst een heel seizoen zijn niveau vasthouden, dan komt er waarschijnlijk vanzelf een stap omhoog voor hem."

Ook de naam van Donyell Malen viel in de studio van FOX Sports. "Ik zou ook wachten met Malen", vertelt Perez. "Hij is net basisspeler, we zijn twee wedstrijden onderweg. Zulke fantastische dingen heeft hij ook weer niet gedaan, gisteren (tegen ADO Den Haag, red.) zeker niet. Hij deed heel veel fout, vooral qua rust voor de goal en de aanname in de hele kleine ruimte."

Toch verwacht Perez dat Boadu en Malen op termijn de spitsen van Oranje zouden kunnen worden. "Gisteren had ik het met Ronald de Boer even over het Nederlands elftal. Ook over Boadu en Malen, omdat er niet een hele goede nummer negen is in Oranje. Memphis is een gemaakte nummer negen. Het kan heel snel gaan, want beide zijn ongelofelijk getalenteerd."