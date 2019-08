Toptalent klopt op de deur bij PSV: ‘We zien elkaar niet als concurrenten’

Mohammed Ihattaren maakte maandagavond indruk in de Keuken Kampioen Divisie namens Jong PSV. De zeventienjarige aanvallende middenvelder scoorde tweemaal in de thuiswedstrijd tegen FC Den Bosch en gaf daarmee zijn visitekaartje af. Ihattaren liet na afloop weten dat hij hoopt met zijn sterke spel een plekje af te dwingen in het eerste van PSV.

Trainer Mark van Bommel deed dit seizoen in alle competities pas één keer een beroep op Ihattaren, in de uitwedstrijd tegen FC Twente, toen het toptalent als invaller een halfuur speeltijd kreeg. Ihattaren is geduldig, maar hoopt op meer. "Ik wil zelf afdwingen dat ik speel", zo geeft hij zonder blikken of blozen toe tegenover het Eindhovens Dagblad.

Ihattaren speelde tegen FC Den Bosch slechts 45 minuten, want in de rust werd hij gewisseld. "Ik probeer me rustig te houden en ga natuurlijk wel voor het hoogste podium. Die druk leg ik mezelf ook op. Voor nu was dat hier bij Jong PSV en dan probeer ik me hier te bewijzen", vervolgt de belofte. "Het is niet zo gek dat het bij mij af en toe nog met ups en downs gaat en vanavond was er een mooie up."

Ihattaren heeft naar eigen zeggen veel aan Ibrahim Afellay, die deze zomer terugkeerde bij PSV. "Voor de wedstrijd appte hij me nog vanavond. Ik leer heel veel van hem en het mooie is dat hij het voetballen zeker nog niet verleerd is. Hij komt eraan en met zijn kwaliteiten kan hij van grote waarde zijn voor PSV. We zien elkaar niet als concurrenten."