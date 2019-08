Kenneth Perez: ‘Dat vind ik het enige jammerlijke aan de carrière van Sneijder’

Wesley Sneijder maakte maandag bekend op 35-jarige leeftijd te stoppen met voetballen. De middenvelder kende een prachtige carrière, met dienstverbanden bij onder meer Ajax, Real Madrid en Internazionale. Kenneth Perez is overwegend lovend over Sneijder, met wie hij in het seizoen 2006/07 nog een kleedkamer deelde bij Ajax.

"Hij was een geweldige voetballer. In fases van zijn carrière behoorde hij misschien wel tot de top drie van de wereld", vertelt Perez maandagavond bij FOX Sports over Sneijder. Laatstgenoemde groeide uit tot recordinternational van het Nederlands elftal en beleefde zijn waarschijnlijk beste jaar in 2010, toen hij met Internazionale drie prijzen won, waaronder de Champions League, en met Oranje de finale van het WK haalde.

Perez vindt het echter spijtig dat Sneijder nooit over een langere periode op topniveau heeft gepresteerd. "Het duurde nooit heel lang bij hem. Niet jaar in, jaar uit, zoals bijvoorbeeld Cristiano Ronaldo of Lionel Messi. Dat vind ik het enige jammerlijke aan zijn carrière: het waren telkens korte periodes”, vervolgt de Deense analist.

Zijn mooiste periode op clubniveau beleefde Sneijder als gezegd in Italië bij Internazionale. "In zijn eerste jaar bij Real Madrid was hij ook geweldig", vindt Perez. "En hij was natuurlijk een hele belangrijke schakel voor het Internazionale dat de Champions League won."