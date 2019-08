Bayern München bekert verder na makkelijke avond tegen vierdedivisionist

Bayern München heeft zich maandagavond moeiteloos geplaatst voor de volgende ronde van de DFB Pokal. Der Rekordmeister was met 1-3 veel te sterk voor vierdedivisionist Energie Cottbus. De Bayern-doelpunten kwamen op naam van Robert Lewandowski (twee keer) en Kingsley Coman.

Trainer Niko Kovac trad aan met een sterke opstelling, met daarin onder meer aanwinst Benjamin Pavard centraal in de verdediging. Bayern zocht vanaf het begin de aanval en dat resulteerde na een half uur in de openingstreffer. Lewandowski stond op de goede plek om de rebound binnen te tikken. Vijf minuten voor rust zag Coman zijn kopbal op de lat belanden.

Vlak na rust was diezelfde Coman opnieuw betrokken bij een noemenswaardig moment: de buitenspeler ging naar het gras en claimde een strafschop, maar kreeg die niet. Even later scoorde de Fransman: hij kwam vanaf de linkerkant naar binnen en versloeg met een laag schot doelman Lennart Moser. Het was voor beide partijen vanaf dat moment duidelijk dat de wedstrijd beslist was, maar Bayern deed er vijf minuten voor tijd nog een schepje bovenop.

Een schot van Leon Goretzka werd door Lewandowski van richting veranderd en was daardoor voor Moser onhoudbaar. In blessuretijd kreeg Cottbus vanaf elf meter de kans om iets terug te doen, nadat Goretzka een overtreding beging. Berkan Taz faalde niet vanaf de strafschopstip en zette daarmee de eretreffer voor Cottbus op het scorebord.