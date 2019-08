ADO Den Haag bereikt eindelijk akkoord en neemt afscheid van El Khayati

Nasser El Khayati vervolgt zijn loopbaan in het Midden-Oosten. ADO Den Haag heeft na wekenlange, zeer moeizame onderhandelingen een akkoord bereikt met Qatar SC over de te betalen transfersom, zo meldt Voetbal International. Daarmee krijgt El Khayati zijn gewilde lucratieve overgang en komt een einde aan de slepende transfersoap.

El Khayati wordt volgens het weekblad nog deze week officieel gepresenteerd bij zijn nieuwe club, waar hij een contract voor twee seizoenen tekent. De aanvallende middenvelder trainde al sinds 21 juli niet meer mee bij ADO, dat hem vrij gaf om zijn transfer te regelen. De dertigjarige El Khayati wilde zelf graag vertrekken en bereikte al snel een akkoord met Qatar SC.

ADO wilde in principe meewerken aan de overgang van El Khayati, maar verlangde wel een transfersom voor zijn clubtopscorer van afgelopen seizoen. Qatar SC vond die op zijn beurt te hoog en daarmee ontstond een wekenlang durend schouwspel. "Nasser wil graag naar Qatar en daar hebben wij begrip voor en wij gunnen hem ook een mooie stap, maar daar moet wel de juiste prijs tegenover staan", zei technisch directeur Jeffrey van As eerder.

El Khayati maakte afgelopen seizoen indruk in de Eredivisie, waar hij in 33 wedstrijden tot 17 doelpunten en 12 assists kwam. De routinier, die nog een seizoen vastligt in de Hofstad, werd in 2017 na een huurperiode van een half jaar definitief overgenomen van Queens Park Rangers. Daarvoor speelde hij onder meer bij FC Den Bosch, NAC Breda en Kozakken Boys.