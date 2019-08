Ihattaren schittert bij debuut Toni Lato; Jonker debuteert met remise

Jong PSV is het nieuwe seizoen in de Keuken Kampioen Divisie begonnen met een gelijkspel. De Eindhovense beloften speelden met 2-2 gelijk tegen FC Den Bosch, mede door twee doelpunten van een uitblinkende Mohammed Ihattaren. Zomeraanwinst Toni Lato maakte als basisspeler zijn debuut voor PSV en was in de slotfase belangrijk met een defensieve ingreep. Tegelijkertijd deelden ook Jong AZ en Telstar de punten: 0-0.

Jong PSV - FC Den Bosch 2-2

De score in het Jan Louwers Stadion werd na acht minuten voetballen geopend door Abdulsamed Abdullahi. De middenvelder ontdeed zich op fraaie wijze van enkele verdedigers van PSV, waarna het schot dat volgde doelman Mike van de Meulenhof te machtig was: 0-1. Ihattaren wist de wedstrijd daarna echter nog in de eerste helft hoogstpersoonlijk te kantelen. Het zeventienjarige toptalent scoorde tweemaal en was er zo verantwoordelijk voor dat PSV met een voorsprong aan de thee kon.

Zeven minuten na de onderbreking moest de thuisploeg verder met tien man na een directe rode kaart voor Justin de Haas, die een doorgebroken speler neerhaalde, en kort erna volgde de gelijkmaker van Danny Verbeek. Den Bosch zocht met een man meer nadrukkelijk naar de zege, maar de 2-3 bleef uit, mede doordat Lato in de slotfase nog een bal van de lijn haalde.

Jong AZ - Telstar 0-0

De wedstrijd op het AFAS Trainingscomplex leverde geen doelpunten op, maar kansen waren er genoeg. De beste mogelijkheid in de eerste helft was voor Reda Kharchouch, maar de aanvaller van Telstar faalde oog in oog met doelman Rody de Boer. Namens AZ was debutant Richonell Margaret gevaarlijk in de eerste helft, maar hij kopte op slag van rust rakelings naast. Telstar zette in de tweede helft aan voor de overwinning, maar de ploeg van debuterend trainer Andries Jonker had uiteindelijk nog het geluk dat een vrije trap van Tijjani Reijnders in de slotfase geen doelpunt opleverde.