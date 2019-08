Transferbeleid Feyenoord gekraakt bij Veronica: ‘Het is niet topclubwaardig’

De analisten van Veronica Inside hebben zich maandagavond kritisch uitgelaten over het transferbeleid van Feyenoord. De Rotterdammers huurden deze zomer George Johnston van Liverpool, maar volgens René van der Gijp en Johan Derksen had de clubleiding de verdediger zelf nog nooit aan het werk gezien.

"Het is niet echt topclubwaardig om Kuyt naar Liverpool te laten bellen en dan maar een voorstoppertje van een jaar of twintig te halen die niemand gezien heeft", aldus Van der Gijp, die van een club als Feyenoord meer research verwacht. "Kom op, ga een paar keer kijken naar zo'n gozer." Derksen stipt aan dat trainer Jaap Stam na het 1-1 gelijkspel tegen SC Heerenveen hevig onder druk staat.

"Jaap is daarin gestapt, dat heeft-ie wat overhaast gedaan, want hij was natuurlijk vereerd met de aanbieding van Feyenoord", zegt Derksen. "En hij ziet nu dat hij met heel middelmatig materiaal te maken heeft. Dat geeft een bepaalde druk op een trainer. Maar de echte druk is: Sjaak Troost is geen steun voor hem, die heeft eigen ideeën met spelers."

"En dan heb je Dirk Kuyt nog en die haalt dan zo'n jongen die nog nooit aan het echte voetbal heeft geroken. Stam staat van alle kanten onder druk, dus ik begrijp best dat-ie een beetje opgefokt is", vertelt de oud-voetballer, die vindt dat Stam de verwachtingen rond Feyenoord terecht tempert. "Hij heeft natuurlijk gelijk: met het spelersmateriaal van Feyenoord is het niet zo dat je even met 4-1 wint bij Heerenveen."