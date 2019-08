Johan Derksen woedend na onrustig weekend: ‘Ik zat te schuimbekken’

Er was afgelopen weekeinde veel te doen om het optreden van scheidsrechter Kevin Blom bij Fortuna Sittard - Heracles Almelo (1-1). De arbiter keurde in de eerste helft een doelpunt van Heracles af en kende in de blessuretijd van de tweede helft een strafschop toe aan Fortuna Sittard, dat zo langszij kwam. Het kwam Blom op de nodige kritiek te staan en ook Johan Derksen heeft zich gestoord aan het optreden van de leidsman.

"Ik zat om half 1 met de poten op het bureau in de tuin te kijken naar die wedstrijd en toen zat ik al te schuimbekken van woede om Blom", vertelt de ervaren analist maandagavond bij Veronica Inside. Derksen stipt allereerst aan dat een doelpunt van Mauro Júnior ten onrechte werd afgekeurd, doordat aangever Cyriel Dessers een overtreding zou hebben begaan. “Dessers is nooit bij een goede combinatie betrokken, maar hij deed het voortreffelijk. Er glijdt een vent van Fortuna uit en die hansworst uit Zeist zegt: 'Ga eens kijken.' En de goal wordt afgekeurd!", is Derksen vol onbegrip.

In de 95ste minuut ging Blom opnieuw in de fout, vindt Derksen. De scheidsrechter kende een strafschop toe aan Fortuna, na een vermeende handsbal van Mauro Júnior, die een voorzet vanaf de rechterflank probeerde te verdedigen met een sliding. De Braziliaanse middenvelder van Heracles kreeg de bal ongelukkig op de arm, naar het oordeel van Derksen. "In de laatste seconde krijgt een speler van Heracles de bal tegen de hand, terwijl hij de hand voor zijn borst heeft… En volgens mij was de bal al de achterlijn gepasseerd."

Volgens tafelgenoot Hans Kraay junior begint de videoscheidsrechter (VAR) langzamerhand een negatieve invloed te hebben op de autoriteit van arbiters. "Heel veel scheidsrechters zijn hun autoriteit kwijt door de VAR: je ziet ze onzeker worden", merkt de analist op. "Ze zullen ermee moeten leven en ze moeten er heel ingetogen en zorgvuldig mee omgaan. Maar ik kan me voorstellen: iedere keer als je naar de zijkant wordt geroepen, ben je eigenlijk door de bovenmeester betrapt", reageert Derksen.