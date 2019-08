Wout Weghorst opent doelpuntenaccount in thriller met acht treffers

VfL Wolfsburg heeft zich maandagavond geplaatst voor de tweede ronde van de DFB Pokal. Op bezoek bij derdedivisionist Hallescher FC won de Bundesliga-club na een verlenging moeizaam met 3-5. Wout Weghorst begon in de basis bij Wolfsburg en was met een doelpunt belangrijk voor het elftal van trainer Oliver Glasner. Jeffrey Bruma zat vanwege een blessure niet bij de wedstrijdselectie.

Weghorst wist zo in de eerste officiële wedstrijd van het seizoen direct zijn doelpuntenaccount voor Wolfsburg te openen. De Nederlandse spits tekende in de voorlaatste minuut van de eerste helft voor de 1-1, nadat Felix Drinkuth Hallescher luttele seconden ervoor verrassend op voorsprong had gebracht. Weghorst werd in het strafschopgebied bediend door João Victor, waarna hij zichzelf knap vrijspeelde en koelbloedig afrondde.

In de tweede helft scoorde Wolfsburg tweemaal via Yannick Gerhardt en William de Asevedo Furtado, maar dat was niet voldoende om de wedstrijd binnen negentig minuten te beslissen. Sebastian Mai en Mathias Fetsch sloegen toe namens de thuisploeg, waardoor er een verlenging aan te pas moest komen.

Extra domper voor Wolfsburg was de tweede gele kaart die Josuha Guilavogui ontving in de blessuretijd van de wedstrijd. Wolfsburg leek zo in de verlenging voor een hels karwei te staan, maar daarin scoorden Robin Knoche en Josip Brekalo razendsnel, waardoor een hectisch slot de ploeg bespaard bleef.