Manchester City ziet miskoop van 45 miljoen euro naar Valencia vertrekken

Manchester City is eindelijk verlost van Eliaquim Mangala. De 28-jarige centrale verdediger gaat namelijk aan de slag bij Valencia, dat maandagavond via de officiële kanalen bekendmaakt Mangala voor twee seizoenen vastgelegd te hebben. Manchester City trok vijf jaar geleden liefst 45 miljoen euro uit voor de komst van Mangala, maar beleefde uiteindelijk maar weinig plezier van hem.

Volgens diverse Spaanse media heeft Mangala een gouden handdruk gekregen van Manchester City, ondanks een tot medio volgend jaar doorlopend contract. De Fransman kwam niet meer voor in de plannen van manager Josep Guardiola en heeft zodoende een transfervrije status gekregen van the Citizens. Daardoor heeft Valencia kosteloos kunnen toeslaan.

Mangala maakte in de zomer van 2014 met hoge verwachtingen de overstap van FC Porto naar Manchester City. De stopper kostte de Engelse club ongeveer 45 miljoen euro en kwam in zijn eerste twee seizoenen nog regelmatig aan spelen toe. In het seizoen 2016/17 werd hij een jaar verhuurd aan Valencia en speelde hij dertig competitiewedstrijden in Spanje.

De laatste seizoenen werd Mangala veelvuldig geteisterd door blessureleed. Daardoor liep onder meer een verhuurperiode bij Everton in het seizoen 2017/18 uit op een mislukking. Sinds het begin van het seizoen 2017/18 speelde de verdediger slechts zestien competitiewedstrijden.