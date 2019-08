Zaakwaarnemer Sneijder houdt toch slag om de arm: ‘Een slip of the tongue’

Maandag werd bekend dat Wesley Sneijder officieel een punt heeft gezet achter zijn actieve spelersloopbaan. De 35-jarige middenvelder maakte het nieuws bekend voor de camera van FC Utrecht TV, maar blijkt daar niet met zijn zaakwaarnemer Guido Albers over gesproken te hebben. Die geeft maandagavond tegenover FOX Sports aan verrast te zijn door de actie van Sneijder.

"Het was voor ons ook een complete verrassing dat hij dit al zo snel naar buiten wilde brengen", zo reageert Albers desgevraagd op het aangekondigde pensioen van Sneijder. Albers geeft aan dat hij donderdag nog een gesprek zou hebben met de recordinternational van het Nederlands elftal. "Daarin zouden we alles doornemen wat er nog op zijn pad ligt of kan komen. Van daaruit zouden we een beslissing nemen over hoe we dit verder naar buiten zouden brengen."

Sneijder liet maandag weten toe te treden tot de businessclub van FC Utrecht en voegde daaraan toe dat hij niet meer terug zal keren op het veld: "Mijn gevoel voor de stad is groot. Nu ik ben gestopt met voetballen, wil ik een mooie plek hebben om mijn herinneringen te delen", zo zei hij. "Deze woorden zijn knip-en-klaar, maar donderdag is dat gesprek nog en dan kunnen we bepalen of het allemaal heel definitief is", reageert Albers, die daarmee een slag om de arm lijkt te houden.

"Laten we het houden op een slip of the tongue", vervolgt de belangenbehartiger. “Donderdag zouden we gaan zitten om alles goed door te nemen. Hij heeft nog een aantal werkzaamheden te doen in Doha, waar hij ook nog altijd woonachtig is. Uiteindelijk ligt er nog een aantal clubs dat eventueel nog wat met hem zou willen doen. Dat wil ik nog wel aan hem voorleggen. Hij is net terug uit Amerika. We gaan het donderdag bespreken en daarna kan hij er wat mij betreft een klap op geven. Normaal overleg je zoiets met elkaar, maar ik denk dat hij het in alle enthousiasme op deze manier naar buiten heeft gebracht", besluit Albers.