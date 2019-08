Stam heeft positief nieuws over Jörgensen en verwacht ‘aparte sfeer’ in Tbilisi

Jaap Stam heeft goede hoop binnenkort weer over Nicolai Jörgensen te kunnen beschikken. De trainer van Feyenoord zegt dat het herstel van de geblesseerde spits goed verloopt, maar weet nog niet precies wanneer de Deen weer inzetbaar is. "Het gaat goed met hem, maar dat wil niet zeggen dat hij binnen een paar dagen weer beschikbaar is", aldus Stam, geciteerd door Voetbal International.

Jörgensen raakte in de voorbereiding geblesseerd en kwam dit seizoen nog niet in actie. "Het feit dat hij op het veld bezig is, is heel positief", zegt Stam. "We kijken van dag tot dag wat zijn situatie is en wat we met hem kunnen gaan doen. Maar dat wil niet zeggen dat hij binnen een paar dagen weer beschikbaar is. Hij is nu bezig met een individueel traject en daarna krijg je natuurlijk het groepsproces. Uiteindelijk vergt dat allemaal een bepaalde opbouw."

Stam speelt aanstaande donderdag met Feyenoord de return in de voorronde van de Europa League tegen Dinamo Tbilisi, nadat in de Kuip met 4-0 werd gewonnen. Omdat de Georgiërs zonder publiek moeten spelen, vreesde Feyenoord in een spookstadion terecht te komen. Maandag werd echter bekend dat er wel 140 Feyenoord-supporters bij de wedstrijd aanwezig zullen zijn, tot vreugde van Stam.

"Voor publiek spelen is altijd prettig. Dat geeft voor jou als ploeg en als speler een bepaald gevoel. Aan de andere kant kun je zeggen dat zij geen steun hebben van het thuispubliek. Dat geeft een aparte sfeer, een rare ambiance om te spelen in een leeg stadion. Maar als prof moet je je kunnen redden in elke situatie. Wij moeten scherp zijn, want zij zullen toch gaan proberen om zo snel mogelijk druk te zetten en zo snel mogelijk een doelpunt te maken."