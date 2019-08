Liverpool bevestigt diagnose en komt onmiddellijk met transfernieuws

Liverpool moet het 'de komende weken' stellen zonder Alisson Becker, zo bevestigt de Engelse grootmacht maandag via de officiële kanalen. De Braziliaanse doelman viel afgelopen vrijdag geblesseerd uit tijdens de seizoensouverture tegen Norwich City (4-1 zege) en is voorlopig niet beschikbaar. Liverpool staat niet stil, want the Reds bevestigen dat de 35-jarige Andy Lonergan op het punt staat zich aan te sluiten bij de selectie van manager Jürgen Klopp.

Lonergan zit sinds deze zomer zonder club, nadat hij vertrok bij Middlesbrough. Klopp verwacht dat de ervaren goalie zich 'voor enige tijd' zal aansluiten bij Liverpool, zo wordt gemeld op de clubsite. Lonergan hield deze zomer zijn conditie al op peil bij de Champions League-winnaar en maakte ook onderdeel uit van de selectie waarmee Liverpool zich voorbereidde op het nieuwe voetbalseizoen in Engeland.

De verwachting is dat Lonergan aanstaande woensdag al bij de selectie van Liverpool zal zitten voor de Europese Super Cup-wedstrijd tegen Chelsea in Istanbul. Adrián, afgelopen zomer door Liverpool transfervrij opgepikt bij West Ham United, zal tijdens de afwezigheid van Alisson als eerste doelman fungeren. Hij viel tegen Norwich City ook al in.

Klopp is blij met de tijdelijke oplossing, want de Duitse oefenmeester kampt momenteel met een keepersprobleem. Simon Mignolet vertrok onlangs naar Club Brugge, terwijl derde doelman Caoimhin Kelleher momenteel nog altijd niet geheel fit is. Laatstgenoemde is wel op de weg terug, bevestigt Klopp. "Het ziet er goed uit, maar we moeten natuurlijk een oplossing vinden voor de korte termijn. Die oplossing zal Andy Lonergan zijn, als er niets gebeurt vanaf nu."