De Telegraaf verwacht binnen 24 uur deal van 40 miljoen euro

Onder meer Voetbal International en het Eindhovens Dagblad wisten maandagavond te melden dat PSV officieel de onderhandelingen met Napoli is begonnen over een transfer van Hirving Lozano naar Italië, maar De Telegraaf weet nu te melden dat de transfer al bijna in kannen en kruiken is. Het dagblad stelt dat er binnen 24 uur 'een deal van richting de 40 miljoen euro' wordt verwacht.

Mino Raiola, de zaakwaarnemer van Lozano, onderhandelde zondag met Napoli over de persoonlijke voorwaarden van de speler en de belangenbehartiger zelf. Hoewel onder meer France Football eerder nog meldde dat de portretrechten van de Mexicaanse vleugelspits een struikelblok kunnen vormen, is volgens De Telegraaf de weg vrij voor een akkoord tussen Lozano en Napoli.

Lozano wordt voor PSV de duurste uitgaande transfer aller tijden, nadat Memphis Depay in 2015 voor 34 miljoen euro aan Manchester United werd verkocht. De Eindhovenaren houden lang niet het volledige transferbedrag, dat dus rond de veertig miljoen euro ligt, over: een deel vloeit af naar Lozano's voormalige club CF Pachuca, terwijl ook de speler zelf en Raiola meedelen. Desalniettemin houdt PSV 'een forse miljoenenwinst' over aan de aanvaller.

Lozano staat sinds de zomer van 2017 onder contract bij PSV, dat bij zijn overname niet de volledige transferrechten van Pachuca overnam. Afgelopen seizoen maakte de Mexicaan in dertig competitiewedstrijden zeventien doelpunten en gaf hij acht assists. In zijn eerste jaar in Nederland werd Lozano, die 35 interlands achter zijn naam heeft staan, met PSV kampioen.