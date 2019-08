KNVB verplaatst wedstrijd tussen Feyenoord en AZ onder voorbehoud

De Eredivisie-wedstrijd tussen Feyenoord en AZ wordt naar alle waarschijnlijkheid verplaatst, zo meldt RTV Rijnmond. Het duel staat gepland voor zondag 25 augustus, maar wordt zo goed als zeker gespeeld op woensdag 25 september. De KNVB wil dat beide clubs zich optimaal kunnen voorbereiden op hun duels in de voorronde van de Europa League.

De wedstrijd tussen Feyenoord en AZ staat nu gepland tussen het tweeluik in de play-offs van de Europa League in. Door het duel uit het schema te halen, wil de KNVB zowel de Rotterdammers als de Alkmaarders meer rust gunnen. Op die manier is de kans het grootst dat de Nederlandse clubs zich plaatsen voor de groepsfase van het toernooi.

Mocht zowel Feyenoord als AZ de play-offs niet bereiken, dan blijft het duel gewoon staan. Feyenoord verdedigt donderdag in Georgië een 4-0 voorsprong op Dinamo Tbilisi, terwijl AZ in eigen land speelt tegen Mariupul na een doelpuntloos gelijkspel in Oekraïne. De ploeg van trainer Arne Slot speelt de return tegen Mariupul overigens in het stadion van ADO Den Haag.