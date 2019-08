Ajax - PAOK: vermoedelijke opstellingen, blessures en live-uitzending

Na de lastige uitwedstrijd in Griekenland staat Ajax dinsdagavond voor de return tegen PAOK Saloniki in de derde voorronde van de Champions League. De ploeg van trainer Erik ten Hag speelde vorige week met 2-2 gelijk en dus kan de klus in de eigen Johan Cruijff ArenA geklaard worden.

PAOK - Ajax 2-2

Ajax begon een week geleden voortvarend aan de uitwedstrijd in Thessaloniki. De Amsterdammers waren de bovenliggende partij en kwamen vanuit een vrije trap van Hakim Ziyech op voorsprong. Een kwartier voor rust zakte de halve finalist van het vorige Champions League-seizoen echter diep door de ondergrens. Na iets meer dan een half uur spelen stonden een aantal Ajacieden volledig uit positie, waarna PAOK het middenveld zonder problemen kon oversteken. Chuba Akpom tekende vervolgens ongehinderd voor de 1-1. Even daarna werd Joël Veltman in een luchtduel geklopt en kopte Léo Matos de 2-1 binnen.

Ajax ontsnapte in de eerste helft uiteindelijk nog een paar keer aan een grotere achterstand. In de tweede helft trok Ajax het spel weer naar zich toe. Invaller Klaas-Jan Huntelaar stond na een uur spelen op de juiste plek en tekende voor de 2-2. Wanneer het team van Ten Hag wat zorgvuldiger was omgesprongen met de gekregen kansen, waren zij het veld als winnaar afgestapt. Onder meer Ziyech liet een grote kans op de winnende treffer liggen.

Erik ten Hag

In aanloop naar de return ging Ajax-trainer Ten Hag vooral in op het kwartier voor rust in de heenwedstrijd. “In deze fase van het seizoen kan het een keer gebeuren, dat we af en toe een wisselend niveau halen. Dat is heel logisch. Maar dat gaat ons nu niet weer gebeuren”, stelde de coach. “Nee, dat zou me zeer verwonderen. We hebben het namelijk heel nauwkeurig besproken, het hele team weet wat ze moeten doen. Dus ik verwacht dat er meer sturing komt in het veld.” PAOK heeft een week rust gehad, daar de Griekse competitie nog van start is gegaan. Dat Ajax afgelopen zaterdag in actie kwam tegen FC Emmen (5-0) ziet Ten Hag als een voordeel. “In deze fase hebben wij juist veel minuten nodig om aan elkaar te wennen, tot automatismes te komen en fysiek beter te worden.”

Blessures en afwezigen Ajax

Ten Hag beschikt tegen PAOK, Carel Eiting, Zakaria Labyad en Siem de Jong na, over een fitte selectie. Noussair Mazraoui maakte tegen Emmen de negentig minuten niet vol omdat hij last kreeg van zijn bilspier. Hij was een twijfelgeval voor de return, maar Ten Hag gaf maandag aan dat de Marokkaans international inzetbaar is. “Dat leek misschien een probleempje, maar hij sluit zo aan bij de training. Zoals het er nu naar uitziet, kan hij spelen.”

Vorige week leek het erop dat Donny van de Beek hard op weg was naar Real Madrid, maar ondertussen is hij nog altijd Ajacied. Hij zal dinsdagavond gewoon weer op het veld in de ArenA staan, zo bevestigde de trainer. “Hij speelt gewoon, ik ga ervan uit dat hij dit seizoen bij Ajax speelt. En als dat anders is, dan hoor ik dat wel van Marc Overmars.”

Vermoedelijke opstellingen

Kasper Dolberg kreeg het vertrouwen in de heenwedstrijd. Hij begon in Griekenland in de punt van de aanval, maar na een halfuur spelen zat zijn duel er al op. De Deense spits raakte licht geblesseerd, naar verluidt toen hij verkeerd terechtkwam na een val. Huntelaar was zijn vervanger en wist te scoren. Volgens het Algemeen Dagblad zal zowel Dolberg als Huntelaar niet aan de aftrap verschijnen. De krant gaat ervan uit dat Ten Hag kiest voor Dusan Tadic in de spitspositie, net zoals afgelopen zaterdag tegen FC Emmen. De Servische aanvoerder maakte een uitstekende indruk, creëerde veel kansen, scoorde en gaf een assist.

Perr Schuurs raakte tegen Emmen zijn basisplaats kwijt en zit naar verwachting opnieuw op de bank. Joël Veltman schuift naar het centrum en op rechts zal Mazraoui spelen, waardoor Razvan Marin zijn plek op het middenveld weer terugkrijgt. David Neres start volgens het dagblad op de linkerflank, wat zou betekenen dat Quincy Promes opnieuw geen basisplaats krijgt.

Vermoedelijke opstelling Ajax: Onana; Mazraoui, Veltman, Martínez, Tagliafico; Blind, Marin, Van de Beek; Ziyech, Tadic, Neres

Vermoedelijke opstelling PAOK: Paschalakis; Matos, Varela, Crespo, Giannoluis; El Kaddouri, Esiti, Jaba, Biseswar; Pelkas, Akpom

De vermoedelijke opstelling van Ajax volgens het Algemeen Dagblad.

Live-uitzending en aanvang

De wedstrijd tussen Ajax en PAOK is dinsdagavond om 20.30 uur live te zien op Ziggo Sport. De voorbeschouwing begint om 20.00 uur. Voor Ziggo-klanten is het duel te zien op Ziggo Sport kanaal 14. Bij overige providers is Ziggo Sport Select gratis beschikbaar.

Op dit kanaal vind je Ziggo Sport Select:





PROVIDER KANAAL Ziggo 401 KPN 233/239 Telfort 233/239 XS4ALL 233/239 OnsBrabantnet 160 Solcon 160 Canal Digitaal 33 Delta 631 Caiway 311 Kabeltex 301 TELE2 111 SKV 581 Kabelnoord 90 T-Mobile 160 Fiber 420 Plinq 401 SKP 254 Trined 271 Youfone 420 Joyne 42 Breedband Helmond 265

APOEL of FK Qarabag

De winnaar van de dubbele ontmoeting tussen Ajax en PAOK plaatst zich voor de play-offs. In de laatste voorronde is dan APOEL Nicosia of FK Qarabag de tegenstander, zo werd vorige week tijdens de loting in Nyon bekend. De heenwedstrijd eindigde in een 1-2 uitzege voor Qarabag. Mocht Ajax zich plaatsen voor de play-offs, dan speelt de ploeg eerst uit in Cyprus of Azerbeidzjan. Dit duel vindt plaats op 20 of 21 augustus. De return volgt een week later. De winnaar van de play-offs plaatst zich voor de groepsfase van de Champions League.