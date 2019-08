Everton laat Henry Onyekuru na nul duels vertrekken voor vijftien miljoen

Henry Onyekuru gaat Everton definitief verlaten. De 22-jarige aanvaller zet zijn carrière namelijk voort bij AS Monaco, dat de deal maandagavond wereldkundig maakt en volgens diverse Engelse en Franse media ongeveer vijftien miljoen euro overmaakt naar Engeland. Onyekuru werd twee jaar geleden door Everton voor acht miljoen euro opgepikt bij KAS Eupen, maar speelde uiteindelijk niet één wedstrijd voor the Toffees.

Onyekuru maakte in het seizoen 2016/17 twaalf doelpunten in de Belgische Jupiler Pro League namens Eupen, waarna Everton acht miljoen euro besloot neer te tellen voor de Nigeriaanse spits. De Engelse club had Onyekuru de afgelopen twee seizoenen echter niet nodig, hetgeen resulteerde in verhuurperiodes bij Anderlecht en Galatasaray.

Bij Galatasaray kende Onyekuru afgelopen seizoen een sterke periode. Hij maakte in 31 competitiewedstrijden 14 doelpunten en kroonde zich met Cim Bom tot landskampioen van Turkije. Die prestaties hebben kennelijk indruk gemaakt op Monaco, want de Franse club laat maandagavond via de officiële kanalen weten Onyekuru voor vijf seizoenen vastgelegd te hebben.