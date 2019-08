France Football: Nieuwe kaper op de kust voor Hirving Lozano

AS Monaco heeft zich gemengd in de strijd om de handtekening van Hirving Lozano, zo verzekert France Football maandagavond. Volgens het doorgaans betrouwbare Franse sportblad willen de Monegasken profiteren van de moeizame onderhandelingen tussen Lozano en Napoli, dat lang de beste papieren leek te hebben om aan de haal te gaan met de Mexicaanse aanvaller van PSV.

Het is algemeen bekend dat Napoli al geruime tijd probeert Lozano los te weken bij PSV. De Italianen zijn naar verluidt bereid om te voldoen aan de vraagprijs van ongeveer 42 miljoen euro voor de vleugelaanvaller, maar de portretrechten van Lozano vormen een discussiepunt waar men nog geen overeenstemming over heeft bereikt.

Napoli wil naar verluidt graag de portretrechten van Lozano in handen krijgen, maar die is vooralsnog niet bereid daar afstand van te doen, gezien zijn enorme populariteit in Mexico. La Gazzetta dello Sport wist vorige week te melden dat Napoli voornemens was de kwestie te omzeilen met een aantal aan Lozano uit te keren bonussen, maar een oplossing is er nog altijd niet.

Zodoende ziet Monaco zijn kans schoon. De club uit de Ligue 1 zou bereid zijn om de portretrechten aan Lozano te laten en is ook bereid diens beoogde jaarsalaris van vier miljoen euro uit te keren. Volgens France Football is het goed mogelijk dat Monaco uiteindelijk aan de haal zal gaan met Lozano, mocht Napoli niet snel een oplossing vinden.