Oude bekende promoveert tot assistent-trainer van Jong PSV

Wilfred Bouma voegt zich als assistent-trainer bij de technische staf van Jong PSV, zo maakt de Eindhovense club maandagmiddag wereldkundig. De oud-verdediger neemt de plaats in van Twan Scheepers, die door Phillip Cocu naar Derby County werd gehaald. Bouma werkt als jeugdtrainer al enkele jaren in de opleiding van PSV.

Bouma gaat bij het beloftenelftal samenwerken met hoofdtrainer Peter Uneken en diens assistent Edwin de Wijs. “Ik ken Peter en Edwin goed uit mijn periode dat ik stage liep bij de club. En door het vertrek van Twan Scheepers naar Derby County kwam er een plekje vrij. Zij staken de hoofden bij elkaar om te kijken wie de beste vervanger zou zijn en toen kwamen ze bij mijn naam terecht. Daar ben ik blij mee.”

De 37-voudig international van het Nederlands elftal wil zijn steentje bijdrage aan het opleiden van talentvolle spelers voor de hoofdmacht van PSV. “We willen de spelers zo goed mogelijk helpen bij hun ontwikkeling en ze voorbereiden op het betaald voetbal. Het doel is om zoveel mogelijk spelers af te leveren bij het eerste elftal.”

Bouma zit maandagavond tegen FC Den Bosch voor de eerste keer op de bank bij Jong PSV, dat het nieuwe seizoen in de Keuken Kampioen Divisie opent in het stadion van FC Eindhoven. De 41-jarige assistent-coach kwam tijdens zijn actieve loopbaan tot 342 duels voor PSV, waarmee hij zes landstitels en driemaal de TOTO KNVB Beker veroverde. Bouma zette in 2013 een punt achter zijn carrière.