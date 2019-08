FC Twente is zomeraanwinst lang kwijt: ‘Dit komt heel hard aan’

FC Twente maakte onlangs melding van de komst van José Matos, die een seizoen lang wordt gehuurd van het Spaanse Cádiz. Het is echter de vraag of de Spaanse linksback nog in actie zal komen namens de Tukkers, aangezien hij zaterdag een zware knieblessure heeft opgelopen in de wedstrijd tegen FC Groningen.

“José heeft vanmiddag in een emotioneel betoog afscheid genomen van de spelers”, reageert technisch directeur Ted van Leeuwen via de officiële kanalen van zijn club. “José heeft in de paar weken dat hij bij de club was een fantastische indruk gemaakt op de groep. Zowel binnen als buiten het veld is het een geweldige jongen, hij is graag gezien in de groep. Dat hem dit overkomt komt heel hard aan. Ook bij de spelersgroep heeft zijn blessure een grote indruk achtergelaten.”

Matos maakte in de in 1-1 geëindigde seizoensopener van FC Twente tegen PSV een prima indruk en afgelopen weekend werd er ook met 1-3 gewonnen van FC Groningen. De zware blessure van de verdediger in een duel met Ritsu Doan is echter een flinke domper op die overwinning. Matos is inmiddels teruggereisd naar Spanje, waar hij bij Real Madrid zal gaan revalideren.