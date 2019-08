Succesjaar Ajax had keerzijde: ‘De tank was na 65 minuten al leeg’

Lasse Schöne hoopt dat de druk bij Genoa iets minder zal zijn dan in zijn laatste jaar als speler van Ajax. De 33-jarige middenvelder heeft naar eigen zeggen een slopend laatste seizoen achter de rug bij de kampioen uit Amsterdam en voelde in de voorbije periode dan ook dat de tank helemaal leeg was. “Ik had gewoon geen energie meer.”

Schöne veroverde met Ajax de landstitel en TOTO KNVB Beker en reikte in de Champions League tot de halve finale. “Het was een geweldig seizoen”, laat de aanwinst van Genoa optekenen door Spillerforeningen. “We hebben veel gewonnen, al wisten we de finale van de Champions League helaas niet te bereiken. Het was een mooie tijd, maar ik was echt moe aan het einde van het seizoen.”

“Vooral de afgelopen maand was ik erg moe”, vervolgt Schöne. “Mijn lichaam was echt versleten. Ik had na het WK van vorig jaar (waarop Denemarken de achtste finale bereikte, red.) slechts tien dagen vakantie. Toen moesten we gelijk alweer beginnen aan de kwalificatiecyclus voor de Champions League, dus de druk stond er gelijk op. Mijn lichaam heeft daar nooit van kunnen herstellen. Ik voelde soms dat de tank na 65 minuten al leeg was. Ik had gewoonweg geen energie meer.”

Volgens Schöne is tien dagen vakantie echt te weinig om fris aan een nieuw seizoen te beginnen. “Je hebt minimaal drie weken vakantie nodig. Maar ik had geen keus, want de Champions League stond alweer voor de deur. In een ideale wereld zouden alle spelers na afloop van het seizoen vier weken vakantie krijgen.” De routinier weet echter ook dat zijn wens waarschijnlijk niet uitvoerbaar is. “Als we zeggen dat Lionel Messi slechts een bepaald aantal wedstrijden per jaar mag spelen, wat gebeurt er dan als hij dat aantal heeft bereikt en het seizoen nog een maand duurt?”