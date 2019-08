‘Ik hoop dat hij blijft en anders hoor ik het wel van Marc Overmars’

Donny van de Beek wordt in de Spaanse media nadrukkelijk in verband gebracht met een transfer naar Real Madrid, maar Ajax-trainer Erik ten Hag hoopt desondanks dat de middenvelder zijn verblijf in Amsterdam met minstens een jaar verlengt. Naar verluidt wil de Koninklijke tussen de vijftig en zestig miljoen euro neerleggen voor Van de Beek, wiens contract in de Johan Cruijff ArenA nog drie seizoenen doorloopt.

“Ik hoop dat Donny van de Beek dit seizoen bij Ajax speelt en anders hoor ik het wel van Marc Overmars (directeur voetbalzaken Ajax, red.)“, aldus Ten Hag maandagmiddag op de persconferentie voorafgaand aan het thuisduel met PAOK Saloniki van dinsdag in de derde voorronde van de Champions League. De oefenmeester van de kampioen uit Amsterdam heeft nooit overwogen om Van de Beek vanwege de transferperikelen te passeren. “Ik zei vorige week al dat hij gewoon speelt.“

Ten Hag hoopt dat ook Joël Veltman aan Ajax verbonden blijft en heeft er binnenskamers op aangedrongen om het tot medio 2020 lopende contract van de verdediger te verlengen. “Ik denk dat we hem nodig hebben. Sterker nog, we hebben al gezien dat we hem nodig hebben in deze fase. Dat zal in de toekomst denk ik ook zo zijn.“ Veltman zei onlangs dat hij openstaat voor een buitenlands avontuur, al leidde de vermeende belangstelling van West Ham United niet tot een tussentijds vertrek bij Ajax.

Noussair Mazraoui viel zaterdag tegen FC Emmen uit met een bilspierblessure, maar volgens Ten Hag is de verdediger annex middenvelder op tijd fit voor de tweede ontmoeting van Ajax met PAOK. “Het leek een probleem te worden, maar hij sluit zo aan bij de training. Ik verwacht dat hij kan spelen. Je zou de training een laatste test kunnen noemen, maar we hebben goede verwachtingen.“