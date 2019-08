‘Coutinho krijgt na PSG mogelijk ook tweede ontsnappingsroute’

Philippe Coutinho werd in de laatste dagen van de Engelse transferperiode nog in verband gebracht met Arsenal en Tottenham Hotspur, dat volgens Mundo Deportivo zelfs een akkoord wist te bereiken met Barcelona voordat the Spurs de stekker uit de deal trokken. Nu de Premier League-clubs geen nieuwe spelers meer mogen halen is die optie in ieder geval van tafel. Volgens bovengenoemde Catalaanse sportkrant is een vertrek van de Braziliaan uit het Camp Nou echter niet helemaal uitgesloten, aangezien Coutinho op dit moment mogelijk twee ontsnappingsroutes heeft.

Naast Paris Saint-Germain, dat al langer genoemd wordt als gegadigde voor de recordaankoop van Barcelona en hem eventueel zou kunnen betrekken in een deal die Neymar terug moet brengen naar het Camp Nou, zou ook Bayern München zich hebben gemeld. Der Rekordmeister nam eerder deze zomer afscheid van Frank Ribéry, Arjen Robben en James Rodríguez en is daarom naarstig op zoek naar offensieve opties. Leroy Sané gold lang als de gedroomde aanwinst, maar een zware knieblessure heeft ervoor gezorgd dat de aanvaller in ieder geval deze zomer bij Manchester City zal blijven.

Met Internazionale-vleugelspits Ivan Perisic lijkt er maandag al wel op huurbasis, inclusief optie tot koop, een extra aanvaller aan de selectie van trainer Niko Kovac toe te worden gevoegd. De Kroaat wordt in de Allianz Arena echter niet gezien als een speler die dit seizoen de kar zal gaan trekken en Bayern denkt daarom ook aan de komst van Coutinho. De Duitsers hebben zich daarom bij de vertegenwoordigers van de spelmaker gemeld om te informeren naar de stand van zaken. Bayern heeft daarbij gevraagd onder welke voorwaarden Barcelona akkoord zou gaan met een vertrek van Coutinho en hoe de salarissituatie van de aanvaller in elkaar steekt.

De kampioen van Duitsland heeft in tegenstelling tot de Engelse concurrentie nog tot 2 september om nieuwe spelers te halen en zal in de aankomende weken moeten beslissen of de komst van Coutinho als een prioriteit moet worden behandeld. Of de Braziliaan zelf oren heeft naar een overstap naar de Bundesliga blijft vooralsnog in nevelen gehuld, maar doordat hij dit seizoen voorrang lijkt te moeten verlenen aan Lionel Messi, Luis Suárez, Antoine Griezmann en Ousmane Dembélé staat hij waarschijnlijk wel open voor een vertrek.