Van Dijk: ‘Zelfs toen ik daar speelde, waren de Engelse teams enorm sceptisch’

Virgil van Dijk stond anderhalf jaar in de boeken als de duurste verdediger aller tijden, maar de Oranje-international is inmiddels afgelost door Manchester United-aankoop Harry Maguire. Liverpool betaalde Southampton in de winter van 2018 84 miljoen euro voor de centrale verdediger, die door the Saints tweeënhalf jaar eerder voor bijna 16 miljoen werd weggehaald bij Celtic. Van Dijk vertelt vier jaar na dato dat zijn verhuizing naar Engeland niet zonder slag of stoot tot stand kwam.

“Ik heb er hard voor moeten werken. Zelfs toen ik bij Celtic speelde, waren de Premier League-teams enorm sceptisch. Ze wilden geen risico’s nemen omdat ik in Schotland speelde. Ik werd wel steeds beter, maar dat had geen duidelijk effect. Iedereen heeft zijn eigen lot, zijn eigen weg om af te leggen. Het pad dat ik heb gevolgd hoort bij mij, ik denk dat ik dat mee moest maken”, blikt hij terug in gesprek met France Football.

Van Dijk is inmiddels een grote naam bij Liverpool en hij won vorig seizoen de Champions League met the Reds, terwijl de ploeg van trainer Jürgen Klopp op een haar na naast de Engelse landstitel greep. In de laatste weken van het seizoen leek het jaar voor Liverpool echter als een nachtkaars uit te gaan toen Barcelona de heenwedstrijd in de halve finales van het miljardenbal in het Camp Nou met 3-0 won: “Dat was zwaar, omdat we wisten dat Manchester City niet los zou laten en dat ons seizoen kon eindigen met de return tegen Barcelona.”

“Zelfs nadat we erin waren geslaagd om Barça te verslaan, hebben we niet opgegeven in de competitie. We hielden de hoop vast, onze dynamiek, we bleven winnen. Dat maakte het aan het einde weer zwaar, het is moeilijk om met zo’n klein verschil naast de landstitel te grijpen”, gaat Van Dijk, die met Liverpool een punt onder kampioen Manchester City eindigde, verder.

De verdediger kreeg onlangs te horen dat hij een van de kandidaten is voor de ‘The Best’-award van de FIFA, terwijl hij ook wordt genoemd als een van de grote favorieten voor de Ballon d’Or. Met die laatste prijs is Van Dijk naar eigen zeggen nog niet echt bezig: “Eerlijk gezegd denk ik daar niet aan. De reden is simpel: het is een verkiezing waar ik geen invloed op heb. Ik kan er niets aan doen om mijn mening over mezelf te veranderen. Dat ik word gezien als een van de kandidaten voor de Ballon d’Or zorgt er wel voor dat ik mezelf kan overtreffen.”