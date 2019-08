Terug van weggeweest: de officiële app van Voetbalzone!

Vanaf vandaag is de officiële app van Voetbalzone weer voor je smartphone te downloaden of te updaten! De app die je moet hebben als voetballiefhebber! Voetbalzone houdt je op de hoogte van alles wat je moet en wilt weten over voetbal. Alles rondom het Nederlandse en buitenlandse clubvoetbal tot het Nederlands elftal.

Bezoek App Store of Google Play op je mobiele telefoon of klik op de onderstaande links:

App Store

Google Play

Liefst 5,5 miljoen personen bezoeken Voetbalzone maandelijks voor het vertrouwde voetbalnieuws en met onze app kun je supersnel van alles op de hoogte zijn. Je kan het nieuws via onder meer WhatsApp delen en je vrienden met het allerlaatste nieuws verrassen. Daarnaast heb je altijd en overal toegang tot gratis premium content, video’s, fotogalerijen en kun je meepraten over het laatste nieuws en wedstrijden van welke club dan ook: snel, overzichtelijk en betrouwbaar.

Live scores en uitslagen

We werken samen met Opta, de grootste live sport data-provider van de wereld, om jullie te kunnen voorzien van de beste en snelste statistieken. De live statistieken in de app zijn dan ook uniek. Verbluffend snel en zeer uitgebreid komen de wedstrijddetails op je scherm. Dit van bijna alle denkbare clubs in het profvoetbal over de hele wereld!

Mijn VZ

Selecteer je favoriete team en competitie. Handig om alleen te volgen waarin jij geïnteresseerd bent!

Reageren

Meepraten over voetbal, dat is waar Voetbalzone voor staat. Geef je mening over het laatste nieuws en actuele wedstrijden met je persoonlijke account.