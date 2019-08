Liverpool - Chelsea: stopt in Istanbul de vloek van Roberto Firmino?

Liverpool en Chelsea zijn elkaars tegenstander in de strijd om de Europese Super Cup. Het team van Jürgen Klopp veroverde afgelopen seizoen het toernooi om de Champions League, door een 0-2 zege op Tottenham Hotspur in de finale in Madrid. Chelsea legde in Baku beslag op de Europa League: in de eindstrijd werd korte metten gemaakt met stadsgenoot Arsenal (4-1). Opta blikt vooruit op de krachtmeting in het Vodafone Park in Istanbul, woensdagavond vanaf 21.00 uur.

O De strijd om de Europese Super Cup tussen Liverpool en Chelsea zal voor het eerst in de geschiedenis tussen twee clubs uit Engeland gaan.

O Vijf van de laatste zes Europese Super Cups werden door de winnaar van de Champions League in de wacht gesleept: Real Madrid in 2014, 2016 en 2017, Bayern München in 2013 en Barcelona in 2015. Atlético Madrid is in deze reeks als Europa League-winnaar de uitzondering: een 4-2 zege op Real Madrid in 2018.

O Dit is de eerste Europese ontmoeting tussen Liverpool en Chelsea sinds april 2009 in de kwartfinales van de Champions League. Toentertijd eindigde de krachtmeting op Stamford Bridge in 4-4 en bereikte Chelsea, dat met 1-3 op Anfield had gewonnen, de laatste vier.

O Liverpool wacht al sinds november 2011 op twee officiële opeenvolgende zeges op Chelsea. Destijds werden vier overwinningen op rij in alle competities geboekt, waarvan drie onder leiding van Kenny Dalglish.

O Frank Lampard, manager van Chelsea, speelde én startte in twee van de drie wedstrijden van de Londenaren om de Europese Super Cup. De oud-middenvelder deed in 2012 mee tegen Atlético Madrid (1-4 verlies) en een jaar later ook tegen Bayern München (2-2, 4-5 verlies na strafschoppen).

O Liverpool won slechts één van de laatste zes officiële wedstrijden tegen Chelsea: drie remises, twee nederlagen. Dat was wel de laatste onderlinge (Premier League-)ontmoeting, in april: een 2-0 zege door doelpunten van Sadio Mané en Mohamed Salah.

O Chelsea scoorde in achttien van de laatste negentien officiële duels met Liverpool: 24 treffers in totaal. De laatste onderlinge onmoeting, in april op Anfield, was de enige uitzondering: 2-0.

O Sinds zijn aanstelling bij Liverpool, in oktober 2015, won Jürgen Klopp slechts drie van de laatste negen duels met Chelsea in alle competities: vier remises, twee nederlagen. En slechts één als we alleen kijken naar de laatste zes onderlinge duels: drie remises, twee nederlagen.

O Roberto Firmino scoorde in het tenue van Liverpool niet één keer in zeven officiële wedstrijden tegen Chelsea. Everton is de enige opponent waartegen hij nog langer op een doelpunt wacht: acht onderlinge duels zonder te scoren.

O Mohamed Salah scoorde vijfmaal in zijn laatste acht officiële ontmoetingen tegen Chelsea. Dit is inclusief zijn drie doelpunten in Europees verband in het tenue van FC Basel.

O Olivier Giroud, die afgelopen seizoen met elf goals tot topscorer van de Europa League uitgroeide, scoorde zes keer tegen Liverpool sinds zijn overgang naar Engeland. Alleen tegen Sunderland (zeven), Southampton, Newcastle en Aston Villa (acht) maakte de aanvaller meer doelpunten.