‘Wissam Ben Yedder gaat Sevilla voor veertig miljoen euro verlaten’

Wissam Ben Yedder keert hoogstwaarschijnlijk terug in de Ligue 1, want L'Équipe weet maandag te melden dat AS Monaco de afkoopsom van veertig miljoen euro aan Sevilla betaalt. Ben Yedder, die maandagochtend ontbrak op de training van Sevilla, zou volgens de Franse sportkrant al een persoonlijk akkoord hebben bereikt over een vijfjarig contract en naar verwachting vindt de medische keuring binnen 48 uur plaats. Middenvelder Rony Lopes zou dan als onderdeel van de transfer de omgekeerde weg bewandelen en in Sevilla verdergaan.

Ben Yedder is volgens Estadio Deportivo niet langer verzekerd van een vaste plaats in de aanvalslinie van Sevilla, nu Julen Lopetegui daar als trainer de scepter zwaait. De voormalig bondscoach van Spanje en trainer van Real Madrid versterkte de voorhoede met Luuk de Jong en Munas Dubbar, terwijl ook de interesse in Steven Bergwijn nog niet op een laag pitje is gezet. PSV wil naar verluidt veertig miljoen euro ontvangen voor de aanvaller, wat wellicht een struikelblok is voor de club uit LaLiga. Een eerste bod van 25 miljoen euro werd door PSV resoluut van tafel geveegd.

Het is niet de eerste keer dat Ben Yedder in verband wordt gebracht met een tussentijds vertrek uit Sevilla, want de Franse aanvaller met Tunesische roots werd ruim een maand geleden door AS gelinkt aan Beijing Guoan. De Chinese club bood Sevilla veertig miljoen euro en Ben Yedder een jaarsalaris van twaalf miljoen euro, maar de lucratieve deal kwam niet van de grond. De aanvaller in Spaanse dienst wil met het oog op het EK van volgend jaar graag in beeld blijven bij de Franse bondscoach Didier Deschamps.

Ben Yedder speelde eerder in Frankrijk bij Toulouse, dat hem in 2016 voor circa negen miljoen euro verkocht aan Sevilla. In drie seizoenen voor los Rojiblancos kwam de ervaren spits, wiens contract nog twee seizoenen doorloopt, tot 70 doelpunten en 22 assists in 138 wedstrijden. De door Monaco begeerde aanvaller debuteerde in maart 2018 in het nationale elftal van Frankrijk en heeft inmiddels vier interlands voor de regerend wereldkampioen achter zijn naam staan.