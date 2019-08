Overmars verraste met appje: ‘Ik moest nog een keer goed kijken’

Mitchell van der Gaag zat na zijn voortijdige vertrek bij NAC Breda in maart niet lang zonder werkgever, want de oud-verdediger werd twee maanden later aangesteld als trainer van Jong Ajax. Directeur spelerszaken Marc Overmars legde de eerste contacten, al twijfelde Van der Gaag in eerste instantie aan de betrouwbaarheid van de interesse vanuit Amsterdam.

De keuzeheer van het beloftenelftal van Ajax legt in de Ajax Podcast uit waarom hij enige scepsis had. “Ik zat toevallig bij de wedstrijd Sporting Portugal - Vitoria Guimaraes en kreeg toen een appje van Marc Overmars. Ik had Marc niet in mijn contactenlijst staan, dus dacht in eerste instantie: is dat 'm wel echt? Ik moest nog een keer goed kijken en dacht: iemand zal wet wal verzinnen. Ook omdat ik de link met Ajax niet heb. Ik heb hier niet gevoetbald of wat dan ook. Ik ken wel wat mensen, maar niet goed genoeg. Ik wist ook nog niet dat de functie van trainer van Jong Ajax vrij was.“

“Maar na vijf minuutjes nadenken vond ik het toch wel een heel interessante optie. We zijn gaan praten en waren er ook redelijk snel uit”, vervolgt Van der Gaag, die overigens uit meer aanbiedingen kon kiezen. “Er is gebeld en ik kreeg meerdere appjes binnen. Maar dit was wel een aanbieding die ik interessant vond in de zin van een keer bij Ajax in de keuken kijken. En daarnaast nauw kunnen samenwerken met het eerste elftal. We zitten naast elkaar en trainen naast elkaar, kijken wat het allemaal inhoudt.“

Van der Gaag kende Ajax alleen van buitenaf en merkt nu als werknemer pas hoe groot de club is in vergelijking met voormalige werkgevers als NAC en Excelsior. “Je ziet het aan alles wat voorhanden is. De randvoorwaarden hier zijn top, omdat ook het maximale gevraagd wordt. Voor jonge jongens is dat weleens lastig, want bijvoorbeeld bij Excelsior zijn die faciliteiten niet aanwezig.“ Van der Gaag maakte vrijdag zijn officiële debuut als trainer van Jong Ajax in de Keuken Kampioen Divisie, in de met 2-1 verloren wedstrijd tegen TOP Oss.

Voetbalzone is de officiële mediapartner van de Keuken Kampioen Divisie Klik hier voor exclusieve interviews, talentscouts, actuele standen en het programma op onze Keuken Kampioen Divisie-pagina.