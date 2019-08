Ivan Perisic op weg naar Bayern München na medische keuring

Ivan Perisic is hard op weg naar Bayern München. De Kroatische aanvaller is maandag medisch gekeurd bij de Duitse topclub, zo meldt BILD. De buitenspeler van Internazionale werd door de boulevardkrant gefotografeerd in de parkeergarage van het Barmherzige Brüder ziekenhuis in München. “Ja, ik ben medisch gekeurd”, reageerde Perisic.

Naar verwachting wordt de transfer van Perisic naar Bayern vandaag nog afgerond. Hij komt op huurbasis over van Internazionale, dat een vergoeding van vijf miljoen euro ontvangt. De Duitse grootmacht heeft een optie tot koop voor twintig miljoen euro na dit seizoen. Hij gaat in Duitsland aan de slag bij zijn derde club. Eerder speelde hij al voor Borussia Dortmund en VfL Wolfsburg.

Met het aantrekken van Perisic heeft trainer Niko Kovac zijn gewenste buitenspeler binnen. De coach wilde graag een vervanger voor de inmiddels vertrokken Franck Ribéry. Perisic werd opgeleid bij Hajduk Split en maakte op jonge leeftijd de overstap naar Sochaux. Na een uitleenperiode bij KSV Roeselaere werd hij in 2009 verkocht aan Club Brugge. Via Dortmund en Wolfsburg kwam de dertigjarige aanvaller uiteindelijk in 2015 bij Inter terecht. Zijn contract in Milaan loopt door tot medio 2022.

Leroy Sané stond lange tijd bovenaan het wensenlijstje van Bayern. De onderhandelingen met Manchester City verliepen naar verluidt echter stroef en bovendien liep de Duits international een zware knieblessure op, waardoor een transfer van de baan is. Met Serby Gnabry, Kingsley Coman en binnenkort ook Perisic heeft Kovac drie buitenspelers in zijn selectie. Naar verwachting haalt Bayern nog een aanvaller.