‘Je wilt niet weten, Instagram en Facebook staan vol met mooie aanbiedingen'

Op net negentienjarige leeftijd vond Alvin Fortes zichzelf terug in Kemi, een stipje op de landkaart van Fins Lapland. Aan de boorden van de Botnische Golf, die jaarlijks slechts drie maanden ijsvrij is, hoopte de geboren Rotterdammer zo snel mogelijk het voetbalgeluk te vinden. Pas vijf jaar, zeven clubs, vijf landen en een ontelbaar aantal lessen verder wist Fortes pas definitief zijn geluk te vinden. Sinds januari 2018 speelt de 25-jarige aanvaller voor het Georgische FC Dila Gori, waar hij uitgroeide tot international van Kaapverdië en op termijn een stap hogerop hoopt te maken.

Door Chris Meijer

Lang leek een profcarrière voor Fortes ver weg. De aanvaller speelde weliswaar in de jeugd van Sparta Rotterdam, UVS en SC Feyenoord, maar zat in de zomer van 2013 nog bij de amateurs van eersteklasser SV Heinenoord. Zonder al teveel verwachtingen besloot Fortes zich op te geven voor trials van de Nike Academy, waar zijn talent uiteindelijk herkend werd. Voor hij het wist, vond hij zichzelf terug op St. George’s Park, het nationale trainingscomplex van Engeland waar de befaamde academie trainde en speelde. “Daar werd ik ineens de beste bevonden. Ik was achteraf gezien niet klaar voor zoveel aandacht, want het enige wat ik wilde, was voetballen. De aandacht eromheen was voor mij niet nodig”, blikt Fortes terug in gesprek met Voetbalzone. “In die tijd had ik ineens zaakwaarnemers, allemaal met dezelfde bedoeling. Telkens kwamen ze met andere plannen op de proppen en dat is achteraf gezien teveel geweest.”

Er bestaan de nodige succesverhalen van Nederlandse spelers die via de Nike Academy onderdak vonden in het Verenigd Koninkrijk. Zo kwam Anfernee Dijksteel bij Charlton Athletic en later Middlesbrough terecht, terwijl Sherwin Seedorf na een periode bij Wolverhampton Wanderers tegenwoordig voor het Schotse Motherwell speelt. “Voor mij waren er ook aanbiedingen vanuit Engeland, maar de zaakwaarnemer die mij naar Finland bracht wist me ervan te overtuigen dat die stap financieel aantrekkelijker was. De ene aanbieding was op dat moment nog mooier dan de ander. Er stond vooral centraal wat ik ergens kon gaan verdienen en niet wat op dat moment goed was voor mijn carrière. Ik was niet rijk en op je negentiende zijn die forse bedragen dan verleidelijk”, zo legt hij uit. “Ik stond er praktisch alleen voor. Mijn ouders hebben zich nooit heel erg bemoeid met mijn carrière en hadden al helemaal geen plan voor mij uitgestippeld. Waarschijnlijk hadden ze liever gezien dat ik was gaan studeren. Het bood voetbalmakelaars daardoor de kans om met mij aan de haal te gaan.”

Zodoende lanceerde Fortes niet zijn carrière in Engeland, maar in het noorden van Finland. Al is lanceren misschien een groot woord voor de maanden die hij in Kemi doorbracht. Na zes wedstrijden voor Kemi City keerde de aanvaller terug naar Nederland. In eerste instantie leek Fortes aan de slag te gaan bij FC Dordrecht, maar die overgang ketste uiteindelijk af. De aanvaller koos vervolgens voor RKC Waalwijk, waar hij zijn debuut in het Nederlandse profvoetbal maakte, elf wedstrijden in de hoofdmacht speelde en een overstap naar Vitesse verdiende. Zijn contract in Arnhem werd al snel ontbonden, waarna TOP Oss in een tijdsbestek van nog geen jaar zijn derde Nederlandse club werd. Met een doelpunt en twee assists in dienst van de Brabantse club speelde Fortes zich in de kijker bij het Turkse Boluspor, al kwam dat andermaal via een zaakwaarnemer tot stand.

Fortes (rechts) viert met Seku Conneh een doelpunt in het shirt van TOP Oss.

“Ik moet eerlijk bekennen dat die stap een van de meest geweldige stappen in mijn carrière is geweest. Ik werd daar als volledig prof beschouwd, was een van de bestbetaalde buitenlanders en alles ging zoals het hoort. Ik denk achteraf dat ik nu pas besef hoe geweldig ik het had, de mensen daar leven echt voor het voetbal en dat is mooi om mee te maken. Dat ik veel verdiende, had ook een keerzijde. Ik had ineens teveel dure spullen, veel zogenaamde vrienden om mij heen en daardoor verleg je je aandacht”, vertelt Fortes over zijn periode in Turkije. Na zes wedstrijden en een doelpunt in een halfjaar liet hij zijn contract bij Boluspor ontbinden, omdat er sprake was van een betalingsachterstand. “Toen het team minder ging draaien, moesten de dure buitenlandse spelers het ontgelden. Met een nieuwe zaakwaarnemer ging ik weer ergens anders naartoe.”

In eerste instantie leek er met PAE Veria een nieuw buitenlands avontuur te komen, maar zijn tweejarige contract werd in het noorden van Griekenland al na een maand ontbonden. Fortes keerde terug naar Nederland om een halfjaar bij Jong Vitesse te spelen, tot een derde buitenlands avontuur zich aandiende: FC Zbrojovka Brno, op dat moment een laagvlieger in de Tsjechische Fortuna Liga. “Ook hier was het weer hetzelfde verhaal: ik werd daar door een zaakwaarnemer aangeboden, om na zes maanden weer verleid te worden om voor het geld ergens anders naartoe te gaan. De zoveelste zaakwaarnemer kwam met het plan om mij naar Georgië te brengen en ik besloot zijn advies te volgen. Om eerlijk te zijn wist ik niet zoveel van Georgië. Achteraf had ik de competitie een beetje onderschat. Bijna alle teams hebben buitenlandse spelers, veelal Afrikanen en Brazilianen, waardoor het niveau omhoog gaat. Het land is arm, maar het leven bevalt me prima hier.”

Met vier doelpunten en drie assists in veertien wedstrijden kende Fortes bij Dila Gori een sterk eerste seizoen. In de zomer van 2018 werd hij beloond met zijn eerste uitnodiging voor de nationale ploeg van Kaapverdië. In de met 2-3 gewonnen vriendschappelijke interland tegen Algerije, waar onder meer Riyad Mahrez en Yacine Brahimi op het veld stonden, speelde de geboren Rotterdammer twaalf minuten mee. “Ik was blij verrast en heel trots door die uitnodiging. Eigenlijk had ik totaal niet door dat ik werd gevolgd door Kaapverdië. Ineens moest ik een Kaapverdiaans paspoort laten maken, want dat had ik niet. Ik voelde totaal geen spanning of vorm van druk en deed gewoon mijn ding. Dat ik tegenover die grote spelers stond, was voor mij niet iets bijzonders of schokkend. Ik heb een vrij nuchter karakter en ik ben niet snel meer onder indruk van grote namen in de voetballerij. Wij hebben uiteindelijk van Algerije gewonnen, ik denk dat ze eerder onder de indruk waren van ons.”

Fortes links in het shirt van FC Dila Gori, in de wedstrijd tegen Lokomotive Tbilisi.

Waar hij voorheen misschien alweer na een jaar vertrokken was, adviseerde zijn huidige management om voorlopig even in Georgië te blijven. In plaats van te vertrekken, verlengde hij zijn contract bij de huidige nummer zeven van de Erovnuli Liga. Tot dusver was hij dit seizoen goed voor 7 doelpunten en 7 assists. “Ik verwijs tegenwoordig alle aanbiedingen door naar mijn zaakwaarnemer. In januari wist hij mij nog te vertellen dat hij een paar aantrekkelijke aanbiedingen vanuit het Midden-Oosten had afgewezen. Dat vond ik in eerste instantie raar, maar hij legde uit dat het niet betrouwbaar genoeg was. Achteraf ben ik blij dat ik niet wederom zo'n avontuur ben aangegaan. Ik doe het beter dan vorig jaar, dus mijn zaakwaarnemer heeft wat dat betreft gelijk gekregen. Hij begeleidt mij, trapt op de rem wanneer ik weer te gretig ben en dat is goed, want ik ben merk nu hoe belangrijk structuur in mijn leven is. Ik concentreer me voorlopig op dit seizoen, dat tot het einde van het kalenderjaar loopt, en daarna zie ik wel verder. Of er belangstelling voor mij is, weet ik eerlijk gezegd niet. Daar houd ik mij momenteel totaal niet mee bezig. Ik laat het over aan mijn management.”

“Ik voetbal nu met meer plezier, ik ben vaak bepalend en ik merk dat ik volwassen in mijn spel ben geworden. Mijn interesses zijn anders dan voorheen en dat helpt mij om rustig te worden”, gaat Fortes verder. Hij geeft toe dat het spelen in de Eredivisie nog altijd een droom en een ambitie vormt. “We zijn een paar jaren verder en ik merk dat ik volwassen ben geworden, zowel in mijn spel als in mijn privé-leven. Dat was twee jaar geleden wel anders. Weet je, het is niet moeilijk om telkens het buitenland op te zoeken. Je wilt niet weten hoe vaak ik benaderd word door zaakwaarnemers van over de hele wereld, die altijd een geweldige aanbieding voor mij hebben. Mijn Instagram en Facebook staan vol met dit soort mooie aanbiedingen. Ik zie nu wel wat de toekomst mij gaat brengen.”