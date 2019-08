Barcelona meldt operatie en is aankoop van 35 miljoen euro voorlopig kwijt

Barcelona moet het voorlopig stellen zonder tweede keeper Neto. De Braziliaanse keeper heeft een bot in zijn hand gebroken en een operatie is noodzakelijk om zo goed mogelijk te herstellen. De Spaanse grootmacht laat maandag via de officiële kanalen weten dat de sluitpost dinsdag onder het mes gaat. Over de duur van de afwezigheid van Neto kan Barça voorlopig geen uitspraken doen.

Neto heeft zijn blessure opgelopen tijdens een training van Barcelona tijdens de tour van de club door de Verenigde Staten. De selectie van trainer Ernesto Valverde is inmiddels terug in Spanje, ter voorbereiding op de eerste competitiewedstrijd van aanstaande vrijdag tegen Athletic Club. Neto zal dan niet op de bank zitten. De operatie aan zijn hand zal uitgevoerd worden door dokter Xavier Mir. Laatstgenoemde zal na afloop aangeven hoe lang Neto nodig heeft om te herstellen, zo klinkt het.

Neto maakte eind juni de overstap van Valencia naar Barcelona, waar hij de opvolger werd van Jasper Cillessen. De Nederlandse keeper bewandelde de omgekeerde weg. Barça betaalde 26 miljoen euro voor stand-in van Marc-André ter Stegen. Dat bedrag kan middels bonussen met nog eens negen miljoen euro oplopen. In de voorbereiding op het nieuwe seizoen kwam hij al in actie tegen Chelsea, Vissel Kobe, Arsenal en Napoli.

Neto was eerder actief voor Atlético Paranaense, Fiorentina en Juventus alvorens hij in de zomer van 2017 overstapte naar Valencia. Bij de Spaanse topclub groeide Neto uit tot een van de betere doelmannen van LaLiga. In totaal speelde de routinier 80 wedstrijden voor Valencia, waarbij de keeper 82 doelpunten moest incasseren en 24 keer de nul hield. Hij tekende voor vier jaar in het Camp Nou.