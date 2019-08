Ajax-talent Kühn in voetsporen van grote namen met prestigieuze prijs

Nicolas Kühn heeft beslag gelegd op de Fritz Walter-medaille, zo maakt de Duitse voetbalbond (DFB) via de officiële kanalen bekend. De aanvaller van Ajax is gekozen tot beste Duitse speler in de leeftijdscategorie onder negentien jaar. Kühn wordt daarmee de opvolger van Kai Havertz, die de prestigieuze prijs een jaar geleden in de wacht wist te slepen.

De Fritz Walter-medaille wordt sinds 2005 uitgereikt en telt sinds 2015 drie categorieën: de beste speler onder de negentien jaar, de beste speler onder de zeventien jaar en de beste vrouwelijke jeugdspeelster. In het verleden werden onder meer Kevin-Prince Boateng, Benedikt Höwedes, Marc-André Ter Stegen en Antonio Rüdiger verkozen tot beste speler onder de negentien jaar. In andere leeftijdcategoriëen ontvingen ook onder meer Julian Draxler, Timo Werner, Mario Götze en Leon Goretzka een Fritz Walter-medaille.

Ajax nam de negentienjarige Kühn anderhalf jaar geleden voor twee miljoen euro over van RB Leipzig. De international van Duitsland Onder-19 speelde eerder in de jeugdopleiding van Hannover 96 en FC Sankt Pauli. In Amsterdam behoorde Kühn tot dusver nog nooit tot de wedstrijdselectie van de hoofdmacht, waardoor hij afgelopen anderhalf jaar voornamelijk namens Jong Ajax zijn wedstrijden in de Keuken Kampioen Divisie speelde. In het beloftenteam kwam hij tot dusver tot 27 optredens, waarin hij goed was voor 2 doelpunten en 4 assists.

In de categorie onder zeventien jaar werd Karim Adeyemi gekozen tot beste speler. De zeventienjarige aanvaller speelt voor het Oostenrijkse FC Liefering, dat hem huurt van Red Bull Salzburg. Adeyemi werd opgeleid door Bayern München en SpVgg Unterhaching. Klara Bühl van SC Freiburg werd gekozen tot beste vrouwelijke jeugdspeelster van Duitsland. De medailles zullen op 6 september voorafgaand aan de EK-kwalificatiewedstrijd tussen Duitsland en Oranje in Hamburg worden uitgereikt.