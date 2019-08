Aad de Mos: ‘Als ik Ten Hag was, zou ik me geen zorgen over hem maken’

Ajax versloeg FC Emmen afgelopen zaterdag met 5-0 en neemt het komende dinsdag in de return van de tweede voorronde van de Champions League in eigen stadion op tegen PAOK Saloniki. De heenwedstrijd in Griekenland eindigde vorige week in een 2-2 gelijkspel. Aad de Mos spreekt van een hele belangrijke wedstrijd en heeft twee adviezen voor Ajax-trainer Erik ten Hag.

“Ajax heeft heel goed gespeeld tegen FC Emmen. Ik kijk er toch wat anders tegenaan dan een week geleden, voor de uitwedstrijd tegen PAOK. De arrogantie is een beetje weg bij Ajax op dit moment. Dit wordt een hele belangrijke wedstrijd voor Ajax en Ten Hag”, zegt De Mos in een video op Instagram. Tegen FC Emmen speelde Noussair Mazroaui als rechtsback, maar de oefenmeester in ruste adviseert om de Marokkaans international te passeren ten faveure van Sergiño Dest.

“Als ik Ten Hag was, zou ik me geen zorgen maken over Mazraoui. Dest is nu al beter dan Mazraoui en heeft veel kwaliteiten. Mazraoui heeft een jaar geleden zijn debuut gemaakt zonder ervaring. Voor Dest geldt nu hetzelfde, maar hij kan alleen maar ervaring opdoen door te spelen”, stelt de analist. Kasper Dolberg raakte vroeg in de heenwedstrijd tegen PAOK geblesseerd, waardoor Klaas-Jan Huntelaar in het veld kwam.

“Mijn grootste advies, laat dat duidelijk zijn. Begin een keer met Klaas-Jan Huntelaar, hij is de man in de voorrondes van de Champions League. Hij scoort aan de lopende band, is altijd betrouwbaar. Begin met onze vriend Huntelaar, zet Ziyech en Tadic daarnaast en laat Neres op de bank”, concludeert De Mos. Dolberg en Huntelaar begonnen tegen FC Emmen allebei op de reservebank, al kwam laatstgenoemde wel als invaller binnen de lijnen.