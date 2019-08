Voormalig PSV-talent ruilt Den Bosch in voor contract in Kopenhagen

Sven Blummel maakt per direct de overstap van FC Den Bosch naar Fremad Amager, zo maakt de club uit de Keuken Kampioen Divisie bekend. De 22-jarige aanvaller heeft zijn handtekening gezet onder een driejarig contract bij de club uit Kopenhagen. Fremad Amager komt uit op het tweede Deense niveau.

Blummel maakte deel uit van de jeugdopleiding van PSV en schopte het tot het beloftenelftal van de Eindhovenaren. In de zomer van 2017 maakte hij transfervrij de overstap naar FC Den Bosch en daar groeide hij uit tot een vaste waarde. In zijn eerste seizoen kwam hij tot 13 doelpunten in 38 wedstrijden, terwijl hij vorig seizoen goed was voor 10 goals in 34 competitieduels.

Zijn contract in De Vliert liep nog door tot medio 2021. Beide clubs doen geen mededelingen over de hoogte van de transfersom. “Dit was een kans die ik niet kon laten lopen”, reageert Blummel op de clubwebsite van Den Bosch. “Het is aantrekkelijk op alle fronten. Sportief heeft Fremad Amager ambitie om naar de Superliga te promoveren. Ze hebben me een heel mooi aanbod gedaan. Bovendien heb ik veel zin in een buitenlands avontuur.”