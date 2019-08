Ziyech sluit vertrek in januari uit: ‘Dat durf ik met zekerheid te zeggen’

Hakim Ziyech wees deze zomer diverse aanbiedingen vanuit het buitenland af en zette vorige week zijn handtekening onder een nieuw contract bij Ajax. De Marokkaans international laat in een interview met Ajax TV weten dat hij het seizoen hoe dan ook afmaakt in Amsterdam. De supporters hoeven niet te vrezen voor een voor een vertrek van Ziyech in de winterse transferperiode.

Ziyech werd de afgelopen maanden nadrukkelijk in verband gebracht met Sevilla en Bayern München. Vorig seizoen liet hij al weten dat de Spaanse subtopper niet een club is waar hij Ajax voor wilde verlaten. Bayern pakte niet door en omdat Ziyech niet wilde wachten, verlengde hij in Amsterdam. “Sommige dingen waren wel waar, sommige dingen niet. Maar ja, dat is het spelletje dat in de zomer wordt gespeeld”, aldus de buitenspeler. “Niet alleen voor mij, maar voor heel veel spelers zal dat zo zijn. Sommige dingen kloppen natuurlijk wel, maar voor mij was dat niet de ideale club om Ajax voor in te ruilen. Op een gegeven moment wilde ik voor mezelf duidelijkheid. Vorige week was dat. Toen zijn we gelijk in gesprek gegaan.”

Bekijk hier de hoogtepunten van het vorige seizoen van Hakim Ziyech

De aanvaller erkent dat er een last van zijn schouders is gevallen vanaf het moment dat hij een nieuw contract tekende in de Johan Cruijff ArenA. “Ja, best wel, want je leeft toch in onzekerheid. Gaat het wel gebeuren, gaat het niet gebeuren? En dan kom je tot op een punt dat je denkt: ik wil duidelijkheid. Als dat er dan is, kun je je lekker focussen op wat je moet doen."

Vorig jaar tekende Ziyech ook een nieuw contract en liet hij weten dat hij niets zag in een eventueel vertrek in de winter. Zo denkt hij er nu nog altijd over. “Dat is voor mij weer hetzelfde, ja”, reageert Ziyech, die aangeeft dat de fans nog een heel jaar van hem kunnen genieten. “Dat durf ik met zekerheid te zeggen.”