Iñaki Williams tekent nieuw negenjarig contract met gigantische afkoopclausule

Iñaki Williams heeft zijn contract bij Athletic Club verlengd, zo maakt de Baskische club via de officiële kanalen bekend. De nieuwe verbintenis van de 25-jarige spits heeft een looptijd van maar liefst negen jaar, waardoor hij tot medio 2028 vastligt in Bilbao. In het contract is tevens een afkoopclausule ter waarde van 135 miljoen euro opgenomen.

Het oude contract van Williams had ook nog een forse looptijd, want de spits lag nog tot medio 2025 vast bij Athletic. Nu is daar niet alleen drie jaar aan toegevoegd, maar is ook de afkoopclausule fors verhoogd. De gelimiteerde transfersom in de verbintenis bedroeg tachtig miljoen. Na het ondertekenen van zijn nieuwe contract is Williams voor een bedrag van 135 miljoen op te halen bij Athletic, al lijkt hij nu juist zijn toekomst aan de club verbonden te hebben.

Williams is geboren en getogen in Bilbao en doorliep de jeugdopleiding van Athletic. De enkelvoudig Spaans international speelde tot dusver 204 wedstrijden voor de Baskische club, waarin hij goed was voor 49 doelpunten en 27 assists. Eerder deze zomer werd Williams in verband gebracht met een vertrek naar Manchester United, dat in hem de opvolger van de naar Internazionale vertrokken Romelu Lukaku zou hebben gezien. Williams heeft echter besloten om Athletic voorlopig trouw te blijven.