Hint vanuit Engeland geeft Zidane hoop: ‘Alles is nu nog een groot vraagteken’

Manchester United begon zondag met een 4-0 overwinning op Chelsea overtuigend aan het Premier League-seizoen. Ondanks dat Paul Pogba deze zomer meer dan eens gelinkt werd aan een vertrek uit Engeland, was de Fransman ‘gewoon’ van de partij op Old Trafford. Na afloop van het treffen met the Blues sluit de 26-jarige middenvelder niet uit dat hij deze maand nog een transfer maakt.

Real Madrid zou deze zomer nadrukkelijk in de markt zijn geweest voor Pogba. De Koninklijke kwamen er echter niet uit met Manchester United, dat naar verluidt een bedrag van 150 miljoen euro wenst te ontvangen voor de middenvelder. Om die reden zou Real Madrid vervolgens bij Donny van de Beek terecht zijn gekomen, al wacht de Spaanse topclub volgens Mundo Deportivo voorlopig even met het aantrekken van de Ajax-middenvelder om ruimte in de kleedkamer te maken. Daarnaast behoort de peperdure komst van Neymar ook nog tot de mogelijkheden voor Real Madrid.

De transferwindow in Engeland sloot voorafgaand aan de eerste speelronde van de Premier League en het lijkt niet aannemelijk dat Manchester United nog wil meewerken aan een vertrek van Pogba, terwijl er geen vervanger in huis kan worden gehaald. Real Madrid-trainer Zinédine Zidane heeft de hoop echter nog niet opgegeven en ook Pogba hint naar een transfer. “Ik voel me altijd goed als ik voetbal. Dit is waar ik van houd, het is mijn werk. Ik zal altijd mijn uiterste best doen als ik op het veld sta”, begint Pogba in gesprek met RMC Sports.

“We weten dat er allerlei dingen zijn gezegd. De tijd zal uitwijzen hoe het precies zit. Alles is nu nog een groot vraagteken”, vervolgt de Franse middenvelder. Zijn contract bij Manchester United loopt nog tot medio 2021. Eerder deze zomer zag hij Romelu Lukaku naar Internazionale vertrekken. “Ik ben nu bij Manchester United en maak plezier met mijn ploeggenoten. Ik wil iedere wedstrijd winnen en zal alles geven om dat op het veld voor elkaar te krijgen.”