Scheidsrechtersbaas baalt van Bas Nijhuis: ‘Hij moet gewoon zelf fluiten’

Dick van Egmond is niet gelukkig met de verschillende situaties rond de scheidsrechters en VAR op de velden in de Eredivisie afgelopen weekend. De scheidsrechtersbaas is vooral kritisch op Bas Nijhuis, die de fluit hanteerde bij het duel tussen Sparta Rotterdam en VVV-Venlo. Abdou Harroui, middenvelder van Sparta, duwde Roel Janssen van VVV met twee handen in de rug om vervolgens Ragnar Ache te laten scoren. Nijhuis bestrafte de duw niet en ook de VAR greep niet in.

“Als je het weekend begint zoals dat het geval was bij Sparta, dan weet je dat de aandacht het hele weekend op je gevestigd is”, vertelde Van Egmond in gesprek met FOX Sports. “We hadden de afgelopen dagen wel last van de wet van Murphy.” In de optiek van Van Egmond moet Nijhuis ‘de VAR niet eens nodig hebben’, verwijzend naar de duw van Harraoui. “Hij moet gewoon zelf fluiten. Maar áls hij het dan niet zo beoordeelt, moet de videoscheidsrechter die overtreding wél zien en Bas corrigeren.”

Nijhuis zelf gaf na afloop van de wedstrijd aan achter zijn beslissing te staan en daar was Van Egmond naar eigen zeggen wel ‘een beetje verbaasd over’. “Maar ik heb Bas ook gesproken en hij zei zelf ‘Na de wedstrijd wist ik al dat ik het anders had moeten doen, maar ik wilde de VAR ook niet afvallen. Dus dat bleef een lastig punt voor mij, maar als ik zo terugkijk had ik dat natuurlijk anders moeten doen’.”

Van Egmond had begrip voor de afgekeurde treffer van Mauro Júnior bij Fortuna Sittard - Heracles Almelo, na een vermeende overtreding van Cyriel Dessers. “Hij maakt, bewust of onbewust, een overtreding en heeft voordeel van die situatie, omdat de verdediger van Fortuna anders mee had kunnen lopen. Hier snap ik de VAR dus wel. Daar kun je over discussiëren en dat begrijp ik wel, maar ik begrijp de VAR ook wel.”

Over de handsbal van Mauro Júnior, waardoor Fortuna Sittard in de 95e minuut nog een penalty kreeg, zei Van Egmond: “Kevin Blom gaf die strafschop zelf dus is ervan overtuigd dat het strafbaar hands is. De VAR heeft wel een voorkeur voor niet-strafbaar hands, maar dan komen we bij de afspraak dat hij alleen ingrijpt als hij het honderd procent fout vindt en dat vond hij in dit geval niet. Zelf hebben wij hier een sterke voorkeur voor géén strafschop.”

De beslissing van Blom om Fortuna-verdediger Branislav Ninaj geen rode kaart te geven na een overtreding met gestrekt been, ondersteunde Van Egmond. “Ik vind dit niet meer dan een dikke gele kaart. Hij gaat met zijn voet over de grond, raakt hem met de punt van de schoen en er zit helemaal geen snelheid in. Dit is geen voorbeeld van een rode kaart.” Hij vond de rode kaart voor FC Groningen-verdediger Mike te Wierik wél terecht. “Die kwam met gestrekt been hoog in en raakte de knie van zijn tegenstander. Die mocht blij zijn dat hij hem niet vol raakte, anders had zijn knieschijf ernaast gelegen.”