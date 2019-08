‘Napoli gaat doorpakken na naderend persoonlijk akkoord met Lozano’

Hirving Lozano keerde zondagavond in de wedstrijd tegen ADO Den Haag (3-1 zege) terug in de basiself bij PSV. De Mexicaanse aanvaller liep echter kort na rust een knieblessure op en moest zich laten vervangen. Het Eindhovens Dagblad meldt maandagochtend dat de schade meevalt en dat een transfer naar Napoli mede daardoor steeds concreter lijkt te worden.

Lozano werd tijdens het duel met ADO vervangen door Cody Gakpo, die de laatste PSV-treffer van de avond voor zijn rekening nam. Het uitvallen van de Mexicaanse aanvaller vormde voor de Eindhovenaren aanvankelijk een domper op de eerste zege van het Eredivisie-seizoen. Trainer Mark van Bommel liet na afloop al weten dat er in ieder geval ‘niets kapot’ was bij Lozano. Na maanden van speculatie lijkt Napoli nu spoedig door te gaan pakken.

“Het lijkt erop dat het Italiaanse Napoli de komende dagen dan eindelijk gaat doorpakken, na maanden van geroezemoes en gespeculeer”, zo schrijft het Eindhovens Dagblad. PSV wenst minstens veertig miljoen euro te ontvangen voor Lozano, wiens contract in Eindhoven nog loopt tot medio 2023. Ondertussen zou de Mexicaanse aanvaller al een persoonlijk akkoord met Napoli naderen, nu de problemen rond de portretrechten grotendeels van tafel zijn.

De portretrechten vormden het grootste probleem in de onderhandelingen tussen Napoli en Lozano, daar de Italiaanse club die zich volledig wil toe-eigenen en de Mexicaanse aanvaller in commercieel opzicht bijzonder interessant is. Lozano kan bij een overstap naar Napels een flinke salarisverhoging tegemoet zien en wil met zijn gezin graag naar het zuiden van Italië verkassen. Indien Lozano daadwerkelijk vertrekt, gaat PSV mede door het wegvallen van Sam Lammers en Gastón Pereiro de transfermarkt op voor een vervanger.